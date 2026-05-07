Μεγάλες ενώσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας κάλεσαν την Πέμπτη, 7 Μαΐου, την κυβέρνηση Τραμπ (Donald Trump) να παρατείνει την ισχύ της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το Μεξικό και τον Καναδά, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Ασία και την Ευρώπη.

Οι επτά οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτοκινητοβιομηχανίες, εμπόρους αυτοκινήτων και κατασκευαστές εξαρτημάτων ανέφεραν σε επιστολή προς τον Αμερικανό Εμπορικό Αντιπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ - την οποία αποκάλυψε πρώτη το Reuters - ότι η παράταση της Συμφωνίας ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA) «θα συμβάλει ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν μια παγκοσμίως ανταγωνιστική βάση παραγωγής σε μια περίοδο ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού».

Πηγή: skai.gr

