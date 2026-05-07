Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «εξέφρασα την αμέριστη υποστήριξή μου προς την πνευματική αποστολή του και συζήτησα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή», ανέφερε η ίδια με ανάρτησή της στο X.

«Η πνευματική ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει πίστη και δίνει το αίσθημα του σκοπού σε όλο τον κόσμο», σημειώνει.

I had a deeply meaningful meeting in Athens with His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I, where I expressed my steadfast support for his spiritual mission and discussed America's commitment to religious freedom in the region. The spiritual leadership of the Greek… pic.twitter.com/xVNLzog8rc — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 7, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.