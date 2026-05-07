Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

«Εξέφρασα την αμέριστη υποστήριξή μου και συζήτησα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή» είπε η πρέσβης στο X

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «εξέφρασα την αμέριστη υποστήριξή μου προς την πνευματική αποστολή του και συζήτησα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή», ανέφερε η ίδια με ανάρτησή της στο X.

«Η πνευματική ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει πίστη και δίνει το αίσθημα του σκοπού σε όλο τον κόσμο», σημειώνει.

