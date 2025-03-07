Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι ηγέτες των «27» αποφάσισαν ομόφωνα υπέρ της ενίσχυσης των αμυντικών τους δαπανών, αλλά η Ουγγαρία χάλασε το πάρτι ασκώντας βέτο στην κοινή δήλωση υποστήριξης του Κιέβου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν έχει, άλλωστε, κρύψει την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ πριν την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης είχε εκφράσει την αντίθεσή του σχετικά με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Η Ουγγαρία έχει μία διαφορετική στρατηγική προσέγγιση προς την Ουκρανία, αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ουγγαρία είναι απομονωμένη ανάμεσα στους 27», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Άντονιο Κόστα ενόσω μόνον οι 26 από τους 27 χάρασσαν κόκκινες γραμμές σε ό,τι αφορά στις μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, μιλούσαν για ένταξη της χώρας στην ΕΕ και υπόσχονταν στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο.

Για «στιγμή καμπής» για την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσίασε στις Βρυξέλλες το σχέδιο για τον «Επανεξοπλισμό της Ευρώπης» και την απελευθέρωση 800 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών σε ολόκληρη την Ένωση.

Μιλώντας, μάλιστα, μετά το πέρας των εργασιών σε δημοσιογράφους η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε πως εάν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «θέλει ειρήνη μέσω της επιβολής ισχύος», αυτό είναι δυνατό μονάχα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο κυρίαρχη, πιο υπεύθυνη για τη δική της άμυνα και καλύτερα εξοπλισμένη για να ενεργεί και να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις και απειλές», υπογραμμίζεται στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή άμυνα, ενώ προστίθεται πως «η Ένωση θα ενισχύσει τη συνολική αμυντική της ετοιμότητα, θα μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις, θα αντιμετωπίσει τα κρίσιμα κενά δυνατοτήτων της».

Με σταθερό ζητούμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας οι 27 ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν ότι η αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες πως η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να καλύψει τη διαφορά σε περίπτωση απόσυρσης της αμερικανικής βοήθειας υπογράμμισαν ότι αυτές «θα πρέπει να αναληφθούν από κοινού με την Ουκρανία, καθώς και με ομοϊδεάτες εταίρους από το ΝΑΤΟ».

Παρών στη Σύνοδο Κορυφής ήταν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος – εν αντιθέσει με την προηγούμενη Παρασκευή στον Λευκό Οίκο – έτυχε θερμής υποδοχής.

Λίγο προτού αναχωρήσει για το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου ο ίδιος να συναντηθεί με τον ντε φάκτο ηγέτη της χώρας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν και ομάδα αξιωματούχων του παραμείνει για επαφές με αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «το πραγματικό ερώτημα για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις παραμένει εάν η Ρωσία μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο».

Συμπλήρωσε δε ότι η Ουκρανία θέλει πραγματικά την ειρήνη, αλλά όχι με τίμημα την παράδοση της χώρας και δήλωσε ευγνώμων για όλη τη στήριξη. «Οι Ουκρανοί την εκτιμούν πραγματικά», είπε.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως «η μόνη ιμπεριαλιστική δύναμη στην Ευρώπη είναι η Ρωσία» αποκαλώντας τον Ρώσο ομόλογό του, «ιμπεριαλιστή» που θέλει να ξαναγράψει την ιστορία.

Είχε προηγηθεί η αντίδραση του Βλάντιμιρ Πούτιν στο διάγγελμα Μακρόν προς τον γαλλικό λαό το βράδυ της Τετάρτης στο οποίο ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε η γαλλική πυρηνική ομπρέλα να σκεπάσει την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο πως «μερικοί άνθρωποι ξεχνούν πώς τελείωσε η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία» με τη Μόσχα νωρίτερα να τονίζει ότι η ρητορική του Παρισιού συνιστά ευθεία απειλή για τη Ρωσία.

