Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγρίνιο: Παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε 77χρονο - Τον εγκατέλειψε στην άσφαλτο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο των οδών Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστημίου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ασθενοφόρο

Τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου, νοσηλεύεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.26) ένας 77χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο των οδών Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστημίου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες, όταν ο οδηγός παρέσυρε τον άνδρα και εξαφανίστηκε.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Πηγή: Agriniosite

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρίνιο τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark