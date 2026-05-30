Τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου, νοσηλεύεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.26) ένας 77χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο των οδών Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστημίου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες, όταν ο οδηγός παρέσυρε τον άνδρα και εξαφανίστηκε.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.