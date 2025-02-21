Η ουγγρική κυβέρνηση θα εναντιωθεί στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχει ως σκοπό να υποστηριχτεί η Ουκρανία, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Πέτερ Σιγιάρτο.

Η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας έχει σκοπό την ενίσχυση της θέσης του Κιέβου σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ θα έπρεπε να δώσει ώθηση στην προσπάθεια αποκατάστασης της ειρήνης, πρόσθεσε. «Δεν θα υποστηρίξουμε να ξοδεύονται χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων για να παραταθεί ο πόλεμος», υπογράμμισε ο κ. Σιγιάρτο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Επίσης, η Βουδαπέστη δεν θα υποστηρίξει περαιτέρω παράταση των κυρώσεων της ΕΕ σε Ρώσους και Λευκορώσους, πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) παρουσίασε νωρίτερα χθες εισήγηση για επιπρόσθετη ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια αξίας 6 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία.

Κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, το ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια 1,5 εκατομμυρίων οβίδων για το πυροβολικό (3,5 δισεκ. ευρώ), για την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (500 εκατ. ευρώ) και για να εξοπλιστούν και να εκπαιδευτούν δυο ουκρανικές ταξιαρχίες.

Η πρόταση αυτή θα συζητηθεί στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα. Δεν είναι σαφές ακόμη αν και ποιες άλλες χώρες μέλη τάσσονται υπέρ κι αν θα μπορέσει να προχωρήσει. Η χρηματοδότηση είναι επίσης πρόβλημα με βάση τους κανόνες της ΕΕ αν εναντιωθεί κάποια χώρα μέλος.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο κ. Σιγιάρτο έκανε λόγο περί 20 δισεκ. ευρώ, δεδομένου ότι το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί είναι 6 δισεκ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας αιτιολόγησε τη θέση της κυβέρνησής του τονίζοντας πως η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ μετέστρεψε την κατάσταση «υπέρ της ειρήνης» και «βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ σε λύση».

Ο κ. Σιγιάρτο βρίσκεται στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

