Μακρόν: «Ιμπεριαλιστής» ο Πούτιν - Έκανε «αντιστροφή της ιστορίας και της ταυτότητας των λαών»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως είναι «ιμπεριαλιστής» εμφορούμενος από «αναθεωρητισμό», προσάπτοντάς του πως έκανε «αντιστροφή της ιστορίας» συγκρίνοντάς τον με τον Ναπολέοντα.

«Ο Ναπολέων έκανε κατακτήσεις. Η μοναδική ιμπεριαλιστική δύναμη που βλέπω σήμερα στην Ευρώπη ονομάζεται Ρωσία», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν. Προφανώς αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του, τον χαρακτήρισε «ιμπεριαλιστή αναθεωρητή της ιστορίας και της ταυτότητας των λαών».

Ο γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης εισέβαλε στη ρωσική αυτοκρατορία το 1812 κι έφτασε να κυριεύσει τη Μόσχα, όμως η εκστρατεία του κατέληξε σε καταστροφική υποχώρησημ, βαριές απώλειες και τελικά ρωσική νίκη.

Επιμένοντας στην «αντιστροφή» της ιστορίας, ο κ. Μακρόν είπε ακόμη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε την έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες πως «χωρίς αμφιβολία» ο ρώσος πρόεδρος «ενοχλήθηκε που αποκαλύψαμε το παιγνίδι του». Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους υποστήριξε ότι αν η Ρωσία θέλει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στο πλαίσιο των συνομιλιών της με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν οφείλεται στην επιθυμία της να υπάρξει «διαρκής ειρήνη» αλλά στην επιδίωξή της να προετοιμαστεί για να «ξαναρχίσει τον πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

