Η Κίνα καλεί σε «κατάπαυση του πυρός και δίκαιη και διαρκή ειρήνη» σε Ουκρανία και Γάζα

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας παρότρυνε σήμερα να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να λάβει τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει νικητής σ’ έναν πόλεμο, και δεν υπάρχει χαμένος σε μια διαπραγμάτευση. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» θα σημάνει «το τέλος του πολέμου» και «την έναρξη της ειρήνης», έκρινε ο Ουάνγκ Γι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, του κινεζικού κοινοβουλίου.

Το Πεκίνο ευελπιστεί πως θα επιτευχθεί «δίκαιη, διαρκής και δεσμευτική ειρηνευτική συμφωνία», αποδεκτή από όλα τα μέρη στον ουκρανικό πόλεμο, είπε ακόμη ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα συμμορφούμενη προς τις επιθυμίες των πλευρών για να επιτευχθεί οριστική επίλυση της κρίσης και διαρκής ειρήνη και θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο», διαβεβαίωσε ο κ. Ουάνγκ.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας κάλεσε επίσης σήμερα να υπάρξει «διαρκής» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένει σε εφαρμογή από τη 19η Ιανουαρίου μεν, αλλά εκφράζονται ολοένα πιο έντονα πλέον φόβοι πως θα καταρρεύσει, ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

«Αν οι μεγάλες δυνάμεις ανησυχούν στ’ αλήθεια για τον λαό της Γάζας, πρέπει να προωθήσουν πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός (...) και να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια», έκρινε ο Ουάνγκ Γι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, του κινεζικού κοινοβουλίου.

Ακόμη, ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε πως οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος της Λωρίδας της Γάζας θα οδηγούσε σε νέα αστάθεια και μόνο στη Μέση Ανατολή, κάνοντας νύξη εμμέσως πλην σαφώς στο σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.