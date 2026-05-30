Σε ένα σοκάκι του Σαράγεβο, γεμάτο γκράφιτι, ένα μονοπάτι περνάει από έναν κατάφυτο κήπο και καταλήγει σε μια λευκή πόρτα. Πίσω από αυτήν βρίσκεται η έδρα μιας εταιρείας που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάθεση συμβάσεων αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η AAFS Infrastructure and Energy είναι κοντά στο να εξασφαλίσει μια σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία ενός αγωγού που θα διασχίζει τα Βαλκάνια, ώστε το φυσικό αέριο που μεταφέρεται από τις ΗΠΑ να αντικαταστήσει τις προμήθειες που προέρχονται από τη Ρωσία. «Αυτό θα μπορούσε να είναι το σημαντικότερο έργο υποδομής που έχει γίνει ποτέ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», λέει ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας, ο οποίος, όπως και άλλοι, ζητά να παραμείνει ανώνυμος για να συζητήσει ευαίσθητες διαπραγματεύσεις.

Η εταιρεία δεν έχει ιστορικό ούτε καν απόπειρας για κάτι παρόμοιας κλίμακας. Αυτό που έχει, όμως, είναι προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σύμφωνα με τον Guardian.

Ένας από τους εκπροσώπους της AAFS είναι δικηγόρος στην Ουάσιγκτον που έχει εκπροσωπήσει τους Τραμπ σε πολιτικές υποθέσεις. Ο άλλος είναι ο αδελφός του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου. Και οι δύο συμμετείχαν σε μια εκστρατεία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Τραμπ: την προσπάθεια να ανατραπεί η ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Μια έρευνα του Guardian, βασισμένη σε συνεντεύξεις με νυν και πρώην αξιωματούχους της Βοσνίας και των ΗΠΑ, διαρρεύσαντα έγγραφα και εταιρικά έγγραφα, εξέτασε την ασαφή εταιρεία που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του αγώνα για παγκόσμια ενεργειακή υπεροχή. Προσφέρει μια γεύση του πώς αλλάζουν οι διεθνείς σχέσεις υπό μια προεδρία που θολώνει τη γραμμή μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής και του πλουτισμού της κυβερνώσας οικογένειας και των γύρω της, σημειώνει ο Guardian.

«Στον σημερινό κόσμο, υπάρχει μια λογική που θέλει άτομα συνδεδεμένα με την κυβέρνηση να εμπλέκονται σε μεγάλα οικονομικά έργα ή επενδύσεις», λέει ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αφήσει στους ηγέτες της Βοσνίας καμία αμφιβολία για το τι θέλει η κυβέρνηση Τραμπ: το πράσινο φως για τον αγωγό της AAFS.

Οι συνδέσεις της AAFS με το Maga

Όταν ο Guardian χτυπά την πόρτα της διεύθυνσης της AAFS στο Σαράγεβο, μια γυναίκα φωνάζει από ένα παράθυρο στον επάνω όροφο ότι ο τοπικός εκπρόσωπος της εταιρείας θα επιστρέψει σύντομα. Ο Αμέρ Μπεκάν φτάνει λίγα λεπτά αργότερα. Ένας μεγαλόσωμος άνδρας μέσης ηλικίας, λέει ότι το γραφείο της AAFS θα μεταφερθεί σε ένα μεγάλο κτίριο με 100 υπαλλήλους.

Στο βιογραφικό του στο διαδίκτυο, ο Μπεκάν περιγράφεται ως «επενδυτής και επιχειρηματίας με εκτεταμένη εμπειρία». Έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στην πολιτική. Αφού κατέλαβε την τελευταία θέση με 116 ψήφους στις δημοτικές εκλογές του 2016 στο κέντρο του Σαράγεβο, μια άλλη προεκλογική εκστρατεία το 2020 οδήγησε σε κατηγορίες ότι εκμεταλλεύτηκε τις εκλογές για προσωπικό όφελος, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Ο Μπεκάν ίδρυσε μια βοσνιακή εταιρεία με την επωνυμία AAFS το 2021. Μόνο αφού έφερε τους Αμερικανούς συνεργάτες του πέρσι, η εταιρεία γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ούτε ο ίδιος ούτε οι συνεργάτες του αποκαλύπτουν πώς γνωρίστηκαν.

Η AAFS του Μπέκαν ανήκει πλέον σε μια αμερικανική εταιρεία με το ίδιο όνομα, η οποία συστάθηκε τον Νοέμβριο. Η διεύθυνση που δίνει η AAFS για το γραφείο της στην Ουάσιγκτον, η οποία βρίσκεται σε μια τουριστική περιοχή δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ, βρίσκεται ανάμεσα σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και μια ιρλανδική παμπ. Μια πινακίδα την προσδιορίζει ως τις εγκαταστάσεις της Binnall Law Group.

Ο Τζέσι Μπινάλ είναι ένας κορυφαίος δικηγόρος που αγωνίζεται υπέρ του κινήματος «Make America Great Again» (MAGA). Ήταν βοηθός στην εκστρατεία του 2016 που έφερε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το 2020, ήταν μια ηγετική φωνή που υπονόμευε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Δήλωσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε… αφού ληφθούν υπόψη η απάτη και οι παρατυπίες που συνέβησαν». Υπερασπίστηκε τον Τραμπ και τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σε μια αγωγή που επεδίωκε να τους καταστήσει υπεύθυνους όταν οι ταραξίες προσπάθησαν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα εισβάλλοντας στο κτίριο του Καπιτωλίου.

Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία πέρυσι, ο Μπινάλ εξασφάλισε αποζημίωση ύψους 1,25 εκατ. δολαρίων από το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Μάικλ Φλιν, ο οποίος διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του προέδρου. Παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα στο FBI σχετικά με μυστικές επαφές με τη Ρωσία, ο Φλιν ισχυρίστηκε ότι η δίωξή του ήταν αδικαιολόγητη.

Ο Μπινάλ γνώρισε επίσης τον αδελφό του Φλιν, Τζο, έναν επιχειρηματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο Φλιν διετέλεσε πρόεδρος ενός από τα καλύτερα χρηματοδοτούμενα όργανα του κινήματος, του America Project. Και ήταν σύμβουλος στις προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ για το 2020 και το 2024.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο δήλωσε: «Ο αγωγός φυσικού αερίου Southern Interconnection, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα [της αμερικανικής κυβέρνησης] για τις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις, θα επεκτείνει και θα διαφοροποιήσει τον ενεργειακό τομέα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, παρέχοντας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μεγαλύτερο έλεγχο επί του ενεργειακού εφοδιασμού της, μέσω της πρόσβασης σε φυσικό αέριο που διατίθεται στην αγορά και της μείωσης της εξάρτησης από μία μόνο, αναξιόπιστη πηγή».

Τα προσόντα των Φλιν και Μπινάλ για ένα εγχείρημα υποδομών στα Βαλκάνια δεν είναι άμεσα εμφανή. Ωστόσο, από τη στιγμή που εντάχθηκαν, το έργο έχει απολαύσει την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ, σημειώνει ο Guardian.

Πηγή: skai.gr

