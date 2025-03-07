Χιλή: Βαριές ποινές σε 34 μέλη επίφοβης συμμορίας ιδρυθείσας στη Βενεζουέλα

Δικαστήριο της Χιλής καταδίκασε χθες Πέμπτη 34 μέλη της επίφοβης συμμορίας Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα προτού εξαπλωθεί σε διάφορες άλλες χώρες, να εκτίσουν ποινές ως και ισόβιας κάθειρξης, καταφέρνοντας «σκληρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Απαγγέλθηκαν συνολικά ποινές «σχεδόν 560 ετών κάθειρξης», συνόψισε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία στην Αρίκα, πόλη της βόρειας Χιλής, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Πρόκειται για «σκληρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα» στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, έκρινε ο περιφερειακός εισαγγελέας στην Αρίκα, ο Μάριο Καρέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Οι 34 κατηγορούμενοι ανήκαν στην ομάδα Λος Γαγιέγος, τον «ένοπλο βραχίονα» της συμμορίας Tren de Aragua, σύμφωνα με την εισαγγελία στην Αρίκα, η οποία έκανε λόγο περί «ιστορικής» δίκης του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα, εξαιτίας του αριθμού των κατηγορουμένων και της βαρύτητας των εγκλημάτων που κατηγορούνταν ότι διέπραξαν.

Μέλος της συμμορίας καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη, άλλα τρία ηγετικά στελέχη να εκτίσουν ποινές κάθειρξης 32 ως 44 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και φόνους.

Οι ποινές απαγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή παρακολούθηση, όπως και η δίκη, η οποία διεξήχθη μεταξύ του Απριλίου και του Νοεμβρίου του 2024.

Τα 34 μέλη της συμμορίας, 31 υπήκοοι Βενεζουέλας και 3 υπήκοοι Χιλής, συνελήφθησαν κατά κύματα από το 2022.

Η συμμορία έφθασε στη Χιλή κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού κι εγκαταστάθηκε στη Σέρο Τσούνιο, περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια, κοντά στην Αρίκα.

Η αστυνομία βρήκε σπίτι που είχε μετατραπεί σε «κέντρο βασανιστηρίων» και τρία θαμμένα πτώματα.

Άλλα μέλη της συμμορίες μπόρεσαν να διαφύγουν από τη Χιλή, ωστόσο η εισαγγελία εξέδωσε 12 αιτήματα έκδοσης που επιδόθηκαν στις αρχές των ΗΠΑ, της Κολομβίας και του Περού, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Καρέρα.

Καρά πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η αύξηση των εγκλημάτων που συνδέεται με τη δράση συμμοριών είναι η κυριότερη ανησυχία των πολιτών της Χιλής.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο καρτέλ των ναρκωτικών που δρουν στη Λατινική Αμερική «παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις», ανάμεσά τους και την Tren de Aragua.

Πηγή: skai.gr

