Η Κίνα απειλεί με αντίποινα την ΕΕ αν επιβάλει εμπορικούς περιορισμούς

Το Σάββατο, η Κίνα προειδοποίησε την ΕΕ να μην επιβάλει νέους εμπορικούς περιορισμούς, καθώς οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν μια σειρά μέτρων κατά της βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας του Πεκίνου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το μέλλον της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας, σημειώνει το Politico.

«Εάν η ΕΕ επιμείνει να εισαγάγει μονομερώς νέα εμπορικά μέσα και να υιοθετήσει διακριτικούς περιορισμούς, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά αντίμετρα και αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικών της συμφερόντων», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δήλωσή του.

«Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ παραμένουν ανοιχτά. Οι δύο πλευρές διερευνούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα διεξάγουν σχετικούς διαλόγους», ανέφερε το υπουργείο.

Η δήλωση αυτή έγινε σε απάντηση σε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ την Παρασκευή, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών για τον τρόπο αντιμετώπισης της υπερπαραγωγικής ικανότητας της Κίνας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγκάλεσε την Παρασκευή μια συζήτηση προσανατολισμού με τους 26 Επιτρόπους της, προκειμένου να διερευνήσουν μια σειρά πολιτικών μέσων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εμπορικής ανισορροπίας της ΕΕ με την Κίνα, καθώς η έξαρση των κινεζικών προϊόντων, που κυμαίνονται από οχήματα έως ηλιακούς συλλέκτες και ρούχα, υπονομεύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οδηγώντας σε κλείσιμο εργοστασίων και απώλεια θέσεων εργασίας.

«Η τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων δεν είναι βιώσιμη», αναφέρεται σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη συζήτηση προσανατολισμού. «Καθώς τα οικονομικά και τα θέματα ασφάλειας γίνονται όλο και πιο αλληλένδετα, και οι δύο διαστάσεις θα απαιτήσουν μια πιο ισχυρή και συνεκτική απάντηση».

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ πέρυσι από 312 δισ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία, η αύξηση αυτή ήταν ακόμη πιο απότομη το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ενώ η Γαλλία και άλλα κράτη μέλη έχουν πιέσει για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η Γερμανία προειδοποιεί εδώ και καιρό για μέτρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα από το Πεκίνο.

Ωστόσο, σε μια ανατροπή της στάσης της, η Γερμανία έδειξε την Παρασκευή μεγαλύτερη προθυμία να λάβει η ΕΕ αυστηρότερα μέτρα κατά της αύξησης των κινεζικών εισαγωγών, σηματοδοτώντας μια αλλαγή από την παραδοσιακά επιφυλακτική στάση της.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ευρώπη να πέσει θύμα μιας επιθετικής στρατηγικής που καταστρέφει τη βιομηχανία μας. Χρειάζονται νέα εργαλεία, νέα μέτρα και νέα πολιτική βούληση», δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος της ΕΕ για τη βιομηχανική στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, στο Politico.

Πηγή: skai.gr

