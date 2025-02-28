Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους, τονίζοντας ότι η χώρα του αγωνίζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Εργαζόμαστε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά, αμέσως μετά τη σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

"Ευχαριστώ @POTUS, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό. Η Ουκρανία χρειάζεται δίκαιη και διαρκή ειρήνη και εργαζόμαστε ακριβώς γι' αυτό", έγραψε στο X.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη σύγκρουσή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει δίκιο. Ειρήνη χωρίς εγγυήσεις δεν είναι δυνατή», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ρουσλάν Στεφαντσούκ, πρόσθεσε: «ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έχει το δικαίωμα να ξεχνά ότι σε αυτόν τον πόλεμο η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και η Ουκρανία το θύμα της επίθεσης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.