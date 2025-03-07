Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας κατήγγειλε σήμερα τους «αδικαιολόγητους» αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς με αφορμή τη διακίνηση φαιντανύλης προς την αγορά των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως το Πεκίνο θα «αντιδράσει αποφασιστικά» αν ο εμπορικός πόλεμος κλιμακωθεί και προειδοποιώντας εναντίον του «νόμου της ζούγκλας» στις διεθνείς σχέσεις.

«Η Κίνα, παρακινούμενη από ανθρωπιστικό πνεύμα, έχει προσφέρει επανειλημμένα τη βοήθειά της στις ΗΠΑ. Αυτές οι τελευταίες δεν θα έπρεπε θα αντιδρούν με αχαριστία, ακόμη λιγότερο επιβάλλοντας αδικαιολόγητους δασμούς», είπε ο Ουάνγκ Γι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, του κινεζικού κοινοβουλίου.

«Αν επιλεχτεί η συνεργασία, μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαίο όφελος, όμως αν η πίεση συνεχιστεί, η Κίνα θα αντιδράσει σθεναρά», πρόσθεσε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών.

«Υπάρχουν κάπου 190 χώρες στον κόσμο», συνέχισε. «Φανταστείτε αν κάθε χώρα αποφάσιζε να προτάξει τις δικές της προτεραιότητες και πίστευε στην ισχύ (...) ο κόσμος θα ολίσθαινε στον νόμο της ζούγκλας», προειδοποίησε ακόμη ο κ. Ουάνγκ.

Τόνισε ακόμη πως την κρίση της φαιντανύλης μπορούν να το λύσουν μόνο «οι ίδιες» οι ΗΠΑ.

Εξάλλου, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι χαρακτήρισε τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία «σταθερά σε έναν ταραγμένο κόσμο».

«Η σινορωσική σχέση είναι ώριμη, ανθεκτική και σταθερή, και δεν θα αλλάξει εξαιτίας κάποιου παροδικού γεγονότος, ούτε λόγω της ανάμιξης κάποιου τρίτου μέρους. Αποτελεί σταθερά σ’ έναν ταραγμένο κόσμο», είπε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησε στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, του κινεζικού κοινοβουλίου.

