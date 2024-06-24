Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ισχύ έχει τεθεί από το πρωί σχεδόν σε όλη την Αγγλία ένας τετραήμερος κίτρινος συναγερμός για τη δημόσια υγεία, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών.

Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σε κάποιες περιοχές μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου, με θερμότερες ημέρες την Τετάρτη και την Πέμπτη, δημιουργώντας συνθήκες «μίνι καύσωνα».

Ο συναγερμός αφορά τις υπηρεσίες υγείας, οι οποίες καλούνται να είναι σε ετοιμότητα για αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση από πολίτες, κυρίως των ευάλωτων κατηγοριών, λόγω της ζέστης.

Την κατάσταση ετοιμότητας έχουν κηρύξει η Υπηρεσία Προστασίας Υγείας Ην. Βασιλείου και το Μετεωρολογικό Γραφείο. Θα ισχύει έως τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών σε όλη την Αγγλία θα υπάρχουν σταθερά θερμοκρασίες γύρω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, που μπορούν να αγγίξουν και να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς νωρίς τα απογεύματα σε νοτιοανατολική, ανατολική και κεντροανατολική Αγγλία.

Όπως ανέφεραν οι αρμόδιες υπηρεσίες, «υπάρχει πιθανότητα για καταγραφή σημαντικού αντίκτυπου στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών».

Ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει «αυξημένη θνησιμότητα» κυρίως στις ηλικίες άνω των 65 ετών και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αλλά προβλήματα και δυσφορία μπορεί να αισθανθούν και νεαρότεροι.

Ο κίτρινος συναγερμός υγείας είναι ο τρίτος κατά σειρά σοβαρότητας στο σύστημα τεσσάρων βαθμίδων και περιέχει επίσης έκκληση ετοιμότητας στο δίκτυο συγκοινωνιών.

Η άνοδος της θερμοκρασίας έρχεται μετά από μια άνοιξη στην οποία καταγράφηκε η πέμπτη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής στην Αγγλία από τότε που τηρούνται αρχεία, με τη μέση θερμοκρασία πάντως για τον Μάιο να είναι σχετικά ψηλά, στους 13,1 βαθμούς Κελσίου.

Από το τέλος της εβδομάδας ο καύσωνας θα δώσει τη θέση του σε καταιγίδες ή επίμονες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.