Η στιγμή που ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μαθαίνει χθες ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών καταγράφηκε από την κάμερα του βρετανικού Channel 4, στο οποίο εκείνη την ώρα έδινε συνέντευξη.

Στο βίντεο που ανέβασε το βρετανικό δίκτυο στο Twitter φαίνεται η πρώτη αντίδραση του Ουκρανού προέδρου.

Στην ίδια συνέντευξη μιλά και για την οικογένειά του, για την οποία λέει ότι έχει δει μόνο μια φορά τις ημέρες που διαρκεί ο πόλεμος.

“Work and sleep, that's it.”



Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy says he has only seen his family once since Russia invaded his country a week ago.



A Russian missile had just struck a TV tower by the Babyn Yar Holocaust memorial site in Kyiv as he spoke to reporters. pic.twitter.com/gSGJgkTTh5