Η Ρωσία θα εκτοξεύσει την Παρασκευή διαστημόπλοιο στη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά το 1976 Κόσμος 16:18, 07.08.2023 linkedin

Η εκτόξευση του Luna-25 θα πραγματοποιηθεί «στις 11 Αυγούστου στις 02:10:57 ώρα Μόσχας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Roscosmos