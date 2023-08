Ισχυρή έκρηξη σε λιμάνι στην Τουρκία - 10 τραυματίες, οι δύο σοβαρά - Βίντεο της στιγμής της έκρηξης

Ισχυρή έκρηξη σε δύο σιλό με σιτηρά σημειώθηκε στις 2.40μμ στο λιμάνι Ντερίντσε της επαρχίας Κοτζάελι, στην περιοχή του Μαρμαρά, στη βορειοδυτική Τουρκία. Ο κυβερνήτης της επαρχίας ανακοίνωσε ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή εστάλη μεγάλος αριθμός οχημάτων της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Ο δήμαρχος του Ντεριντσέ ανέφερε στο CNN TÜRK ότι οι κάτοικοι πίστεψαν ότι έγινε σεισμός

Η αιτία της έκρηξης στο λιμάνι της συνοικίας του Κοτζαέλι παραμένει ακόμα άγνωστη, ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν ότι τα παράθυρά τους έσπασαν και τα πλάνα δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς.

Τα σιλό ανήκουν στον Τουρκικό Οργανισμό Σιτηρών (TMO). Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2

🚨🇹🇷 Breaking: Injuries reported in a suspicious explosion targeting Turkish grain depot at Derince port in Istanbul, #Turkey.

🇷🇺Russia is the main suspect! pic.twitter.com/Qctw9Q6r91