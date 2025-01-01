Η Ρωσία πραγματοποίησε πρωτοχρονιάτικη επίθεση με drones στο Κίεβο - «Πολλαπλές εκρήξεις στον ουρανό»

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο νωρίς το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον δύο συνοικίες, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Η πολεμική αεροπορία του Κιέβου προειδοποίησε για τα drones που πλησίαζαν την πόλη, καθώς σήμανε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η αεράμυνα απέκρουσε την εχθρική επίθεση και ότι συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιές σε κτίρια.
Ανταποκριτές του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στον ουρανό πάνω από την πόλη.
Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικές αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις πολύ πίσω από τη γραμμή του μετώπου της σχεδόν τριετούς εισβολής της.
