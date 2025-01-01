Ανάμεσα σε ελπίδες για ειρήνη και την επιστροφή του Τραμπ, ο πλανήτης μπήκε στο 2025

Από το Σίδνεϊ ως το Ρίο ντε Ζανέιρο, περνώντας από τη Δαμασκό ή το Παρίσι, ο κόσμος γιόρτασε την περασμένη νύκτα την έλευση του 2025 με τα απαραίτητα πυροτεχνήματα, έπειτα από μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη θορυβώδη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και νέες ανατροπές στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Η χρονιά 2024, η οποία θα είναι με βεβαιότητα η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ, γνώρισε επίσης φυσικές καταστροφές που επιδεινώθηκαν από την κλιματική αλλαγή, από το φονικό καύσωνα κατά το προσκύνημα στη Μέκκα μέχρι τις τραγικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Κατμαντού.

Μετά την περιφέρεια της Ασίας - Ειρηνικού που άνοιξε το χορό της 31ης Ιανουαρίου, οι εορτασμοί συνεχίσθηκαν στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αμερική.

Την ώρα που σήμαναν μεσάνυχτα στη Βραζιλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ούρλιαξαν από χαρά στην παραλία της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων και μια συναυλία σχεδόν δύο ωρών που έδωσαν τα θρυλικά αδέλφια Καετάνο Βελόζο και Μαρία Μπεθάνια, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

Στη Νέα Υόρκη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη εμβληματική Times Square περιμένοντας την κάθοδο της διάσημης φωτισμένης σφαίρας των πέντε τόνων που σηματοδοτεί το πέρασμα στη νέα χρονιά.

«Ήθελα αληθινά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Στη Νέα Υόρκη, είναι μια φορά στη ζωή σου», λέει η Τζένιφερ Λόπες, μια Δομινικανή που ζει σε προάστιο της πόλης.

Πέντε μήνες μετά την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων, το Παρίσι φόρεσε και πάλι τα καλά του και άναψε όλα τα φώτα του για το πέρασμα στη νέα χρονιά. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, τα περίφημα Σανζ-Ελιζέ, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είχε απαγορευθεί και δεκάδες κατάφωτα δένδρα άστραφταν κατά μήκος της.

«Πέρασα μια πολύ καλή χρονιά 2024. Και θα ήθελα όλες οι χρονιές να είναι σαν το 2024!», είπε ενουσιασμένος ο Μαρκ Κοπέλς, ένας Βέλγος που χόρευε ξέφρενα στα παρισινά λιθόστρωτα.

Στη Βρετανία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Τάμεση στο Λονδίνο για να θαυμάσουν τα πυροτεχνήματα, όμως η κακοκαιρία προκάλεσε τη ματαίωση εκδηλώσεων σε άλλες πόλεις, κυρίως στο Εδιμβούργο.

Στην ομιλία του για το Νέο Έτος, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία θα αγωνιστεί το 2025 στο «πεδίο της μάχης», αλλά και στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» για να βάλει τέλος σε σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

Στο Τμπιλίσι, δεκάδες χιλιάδες φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο της Γεωργίας για να γιορτάσουν την καινούργια χρονιά, σε μια συνέχεια των διαδηλώσεων που κάνουν εδώ και ένα μήνα κατά της απόφασης της κυβέρνησης να αναστείλει τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

Στο Σίδνεϊ, που βρίσκεται σε μια από τις πιο ανατολικές ωριαίες ατράκτους του πλανήτη, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη που αυτοχαρακτηρίζεται «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Έτους».

Πέρυσι, εκατομμύρια άνθρωποι προσήλθαν επίσης στις κάλπες σε περισσότερες από 60 χώρες.

Στη Ρωσία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κέρδισε και πάλι άλλη μια προεδρική εκλογή παρά τις κατηγορίες για νοθεία, ενώ στο Μπανγκλαντές το φοιτητικό κίνημα εκθρόνισε την πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα παρά τη βίαιη καταστολή.

Καμιά ψηφοφορία ωστόσο δεν είχε τόσο σασπένς όσο αυτή της 5ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κέρδισε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας και καταδικασμένος από ποινικό δικαστήριο.

Το 2024 ήταν μια χρονιά ανακατατάξεων και στη Μέση Ανατολή, με το τέλος περισσότερων από 50 ετών κυριαρχίας της φατρίας των Άσαντ στη Συρία, αλλά και την επιστροφή του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο.

Στο κέντρο της Δαμασκού, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κρατώντας τις σημαίες τους με τα χρώματα της «επανάστασης», εκφράζοντας την «ελπίδα» τους για τη νέα χρονιά, έπειτα από δεκατρία χρόνια εμφυλίου πολέμου στη ρημαγμένη χώρα.

«Ελπίζω πως η Συρία του 2025 θα είναι μια Συρία μη θρησκευτική, πλουραλιστική, για όλους, χωρίς εξαίρεση», λέει ο Χαβάν Μοχάμαντ, κούρδος φοιτητής καταγόμενος από το Καμισλί της βορειοανατολικής Συρίας.

Στη λωρίδα της Γάζας, οι άμαχοι δηλώνουν εξαντλημένοι από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που ξέσπασε με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, το εμβληματικό συγκρότημα της BritPop, οι Oasis, θα κάνει το καλοκαίρι τη μεγάλη επιστροφή του, ενώ τα είδωλα της K-pop, οι BTS, υποσχέθηκαν στον «ARMY» τους, τον «ΣΤΡΑΤΟ» των φαν τους, όπως τους αποκαλούν, ότι θα τους ξαναβρούν μετά τον Ιούνιο, μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική θητεία των μελών του συγκροτήματος.

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με 32 ομάδες, που θα οργανωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όμως έπειτα από μια χρονιά 2024 ακόμα πιο ζεστή από την προηγούμενη, το 2025 αναμένεται ότι θα είναι μία από τις τρεις χρονιές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.