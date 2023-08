Η Ρωσία κατέρριψε drone κοντά στη Μόσχα, λέει ο δήμαρχος - Δεκάδες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια Κόσμος 09:39, 31.08.2023 linkedin

Οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια είναι καθημερινές πλέον λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων από ουκρανικά drones σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης