Η Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας κατήγγειλε την Κυριακή ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ανηλίκους στον πόλεμο που μαίνεται για 25η μέρα.



Προς την κατεύθυνση αυτή, δημοσίευσε έγγραφα που φαίνεται να είναι υπογεγραμμένα από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Το Κίεβο κατήγγειλε και την εκτέλεση 56 ηλικιωμένων, ανακοινώνοντας ότι ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε γηροκομείο στην ανατολική πόλη Κρεμίνα.

Για σφοδρές επιθέσεις κατά Ουκρανών αμάχων, με τεράστιες απώλειες, κατηγορεί το Λονδίνο τη Μόσχα. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις αδιακρίτως, καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές

Παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια της Σχολής Καλών Τεχνών στην πολιορκούμενη Μαριούπολη είναι πολλοί άμαχοι μετά το ρωσικό βομβαρδισμό.

