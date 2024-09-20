Αυγά τηγανητά με φέτα από το TikTok - Το νέο viral πιάτο

Αρχικά, η συνταγή μοιράστηκε στο TikTok από τη δημιουργό συνταγών Grace Elkus και είναι ένα εύκολο πρωινό που φτιάχνεται μόνο με δύο υλικά: φέτα και αυγά. Για να την ετοιμάσεις, απλώς λιώνεις φέτα σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, σπας ένα αυγό από πάνω και το σκεπάζεις μέχρι να ψηθεί ο κρόκος όπως σου αρέσει.

Αν και το αυγό και η φέτα είναι ό,τι χρειάζεσαι, η Elkus προτείνει να προσθέσεις λίγο μαύρο πιπέρι και νιφάδες κόκκινου πιπεριού, αλλά να αποφύγεις το επιπλέον αλάτι, καθώς η φέτα είναι αρκετά αλμυρή. Αν σου άρεσαν τα αυγά με πέστο ή τα αυγά με τσίλι λάδι που κυκλοφορούν επίσης στο TikTok, μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις τις ίδιες γεύσεις στα αυγά με φέτα, ρίχνοντας πέστο ή τσίλι λάδι πάνω στη λιωμένη φέτα πριν προσθέσεις τα αυγά.

Είτε προτιμάς τα αυγά με φέτα σκέτα, είτε με επιπλέον υλικά, το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι να χρησιμοποιείς φέτα με πλήρη λιπαρά, ώστε να λιώσει σωστά. Αν σου αρέσει το πιο τραγανό αποτέλεσμα, περίμενε μέχρι η φέτα να λιώσει πλήρως πριν προσθέσεις τα αυγά. Μέχρι να ψηθούν, η φέτα θα έχει αποκτήσει τέλεια χρυσαφένια κρούστα. Όταν είσαι έτοιμη να τα σερβίρεις, η Elkus προτείνει να τα βάλεις σε τορτίγια, για να μετατρέψεις αυτή την απλή συνταγή σε ένα πλήρες πρωινό. Κάποιοι στο TikTok τα συνδύασαν και με τοστ αβοκάντο. Τα αποτελέσματα είναι εξίσου νόστιμα, ειδικά αν είσαι λάτρης της φέτας.

Δες παρακάτω ολόκληρη τη συνταγή με όλα τα βήματα για το πώς να φτιάξεις τα αυγά με φέτα, καθώς και τρόπους για να τα αναβαθμίσεις!

Αυγά Τηγανητά με Φέτα

Χρόνος Μαγειρέματος: 5 λεπτά

Μερίδες: 1

ΥΛΙΚΑ:

1 αυγό

2 κουταλιές της σούπας φέτα με πλήρη λιπαρά, θρυμματισμένη

1/2 κουταλιά της σούπας τσίλι λάδι, πέστο ή κονσέρβα ντομάτες (προαιρετικά)

Μαύρο πιπέρι ή μπαχαρικά της επιλογής σου

1 τορτίγια ή φέτα ψωμιού

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ζέστανε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και θρυμμάτισε περίπου δύο κουταλιές της σούπας φέτα.

Όταν η φέτα αρχίσει να λιώνει, πρόσθεσε λίγο πέστο, τσίλι λάδι ή ντομάτες.

Σπάσε ένα αυγό στο τηγάνι, αλάτισε όπως θέλεις και σκέπασε το τηγάνι με καπάκι.

Μόλις ψηθεί το αυγό, σερβίρισέ το πάνω σε μια τορτίγια ή μια φέτα ψωμιού.



