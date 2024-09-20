Λογαριασμός
Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού- Επλήγη πλοίο με σημαία Αντίγκουα- Δείτε φωτογραφίες

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού έπληξε πλοίο με σημαία της Αντίγκουα

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές στις υποδομές του λιμανιού και σε ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία της Αντίγκουα στην πόλη λιμάνι της Οδησσού, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Κίπερ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

«Θραύσματα από ένα πύραυλο Iskander-M προκάλεσαν, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ζημιές στο λιμάνι και στις υποδομές του όπως επίσης και σ ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία της Αντίγκουα», ανέφερε ο Κίπερ.

Ο πύραυλος Iskander-M είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος, που υπερβαίνει αρκετές φορές την ταχύτητα του ήχου και έχει εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα.

Η επίθεση πραγματοποιείται μία εβδομάδα αφότου η Ουκρανία κατηγόρησε την Μόσχα ότι έπληξε ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την Οδησσό στην Αίγυπτο, κοντά στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας με πύραυλο κρουζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

