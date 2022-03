Εν ψυχρώ εκτέλεση 56 ανθρώπων κατήγγειλε την Κυριακή το Κίεβο, ανακοινώνοντας ότι ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε γηροκομείο στην ανατολική πόλη Κρεμίννα.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «οι κατακτητές πυροβόλησαν το κτίριο με τανκ στην περιοχή του Λουχάνσκ κυνικά και εσκεμμένα».

Η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών ανακοίνωσε ότι υπήρχαν 15 επιζώντες, οι οποίοι «απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα στο Σβάτονε (περιοχή Λουχάνσκ) στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο».

Για σφοδρές επιθέσεις κατά Ουκρανών αμάχων, με τεράστιες απώλειες, κατηγορεί το Λονδίνο τη Μόσχα. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις αδιακρίτως, καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές

Παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια της Σχολής Καλών Τεχνών στην πολιορκούμενη Μαριούπολη είναι πολλοί άμαχοι μετά το ρωσικό βομβαρδισμό. «Χθες (Σάββατο), οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν την σχολή Καλών Τεχνών G12 στην αριστερή όχθη της Μαριούπολης, όπου 400 κάτοικοι της Μαριούπολης - γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι - είχαν βρει καταφύγιο», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πολιορκημένης από τις δυνάμεις της Μόσχας ουκρανικής πόλης.

Φόβους για άνοιγμα ρωσικού νέου μετώπου, από τα Δυτικά, εξέφρασε σήμερα Κυριακή το Κίεβο. Σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιθέσεις από αέρος και θαλάσσης μεταξύ άλλων σε Χάρκοβο και Μαριούπολη.



Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή– για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα – ότι χρησιμοποίησε πολυηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία, αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

