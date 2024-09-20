Λογαριασμός
Γιορτή υιοθεσίας σκύλων στον Άλιμο

Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Σκύλος

Ο Δήμος Αλίμου ετοίμασε μια πολύ πρωτότυπη γιορτή υιοθεσίας σκύλων για την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024, από τις 11 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου (δίπλα στο Cine Άλιμος).

Εκτός από την ευκαιρία να γνωρίσετε πολλούς συμπαθέστατους σκύλους που ψάχνουν σπίτι, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς!

ΆΛιμος

Πηγή: skai.gr

TAGS: σκύλοι σκυλιά σκυλί υιοθεσία Άλιμος
