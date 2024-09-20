Σημαντική ποσότητα του εξαιρετικά πολύτιμου και ραδιενεργού μετάλλου americium ανακαλύφθηκε σε μυστική επιχείρηση που ηγήθηκε η Επαρχιακή Εισαγγελία στο Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κρατική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (SANS).

Όπως μεταδίδει το novinite, το americium, ένα ισότοπο γνωστό για την ιονίζουσα ακτινοβολία του, απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Σύμφωνα με πηγές του BNT, η ουσία βρέθηκε και κατασχέθηκε από σπίτι στο Karlovo. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, εξειδικευμένες αστυνομικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών και πυροσβέστες εξοπλισμένοι με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Λόγω της ραδιενεργής φύσης του, το americium πρέπει να διαχειρίζεται και να μεταφέρεται σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ραδιενεργή ουσία που έχει τεθεί υπό κράτηση θα ανακοινωθούν σε ενημέρωση σήμερα το απόγευμα, στην οποία αναμένεται να παρευρεθούν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Atanas Ilkov, ο πρόεδρος της SANS Petar Tonchev και η εισαγγελέας της Περιφέρειας Vanya Hristeva.

