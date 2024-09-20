Φωτιές- Ανατολική Αττική: 32 τόνοι ζωοτροφών σε πληγέντες κτηνοτρόφους

Διανομή 32.400 κιλών ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά του Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαχείρισης Αποχιονισμού της Περιφέρειας Αττικής στο Καπανδρίτι, παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Ανατ. Αττικής, Βίκυς Καβαλλάρη και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρας Αγγελάκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δωρεάν χορήγησης και στήριξης των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται, για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της Ανατ. Αττικής, ενώ οι χορηγίες έχουν ως εξής: Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ: 25.200 κιλά, ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ (Βιομηχανία Ζωοτροφών Κατερίνης): 3.600 κιλά, VIOZOIS (Βιομηχανία Ζωοτροφών Ηπείρου - Σίντου ΑΕ): 3.600 κιλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.