«Σήμερα ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης.Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 16%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά γιατί στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: οι δράστες είναι από το οικείο περιβάλλον. Λόγω, μάλιστα, της οικειότητας του θύματος με τον θύτη, μόλις δύο στα εκατό παιδιά βρίσκουν τη δύναμη να σπάσουν τη σιωπή τους και να απευθυνθούν στις δικαστικές ή τις εισαγγελικές αρχές. Τα υπόλοιπα βιώνουν την κακοποίηση στη σιωπή».

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε η Ειδική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών - εθελοντισμός, νεολαία, ψυχική υγεία και κοινωνικές συνέργειες», που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, στο πλαίσιο του Connected We Stand Festival 2024.

Η κ. Ράπτη αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη σεξουαλική κακοποίηση και την καμπάνια «Ένα στα Πέντε». Τόνισε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί κατάλληλο υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, με παραμύθια και ιστορίες κινουμένων σχεδίων που με ευχάριστο και οπτικοακουστικό τρόπο μεταφέρουν όλα τα χρήσιμα μηνύματα στα παιδιά, τους γονείς και τους μεγαλύτερους.

Η Νίκη, ο Βίκτωρας και η Βερονίκη

Στις ιστορίες κινουμένων σχεδίων πρωταγωνιστούν η Νίκη, που λέει 'όχι' στο άτομο που εμπιστεύεται αλλά της ζητάει να αγγίξει την περιοχή όπου βρίσκεται το εσώρουχό της, ο Βίκτωρας που δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από ένα 16χρονο αγόρι και απευθύνεται στη δασκάλα για να πάρει βοήθεια και η Βερονίκη, μαθήτρια που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από έναν άγνωστο και απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα για να πάρει βοήθεια.

«Τα παιδιά βρίσκουν πια τη δύναμη να μιλήσουν γιατί ενημερώνονται και ξέρουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, ξέρουν ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το καλό άγγιγμα» είπε η κ. Ράπτη. Ανέφερε μάλιστα ότι στα τμήματα ανηλίκων τα παιδιά που φτάνουν στο στάδιο της παρενόχλησης καταθέτουν ότι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε 'το κακό άγγιγμα'. Στο ερώτημα του αστυνομικού 'ποιο είναι το κακό άγγιγμα' απαντούν ότι είναι στην περιοχή που βρίσκεται στο εσώρουχό τους και σημειώνουν ότι το γνωρίζουν αυτό από την Νίκη, τον Βίκτωρα και την Βερονίκη.

Η προσπάθεια πιάνει τόπο

«Πιάνει τόπο η προσπάθεια» σημείωσε η ίδια και στο πλαίσιο των πολιτικών που προωθούνται υπογράμμισε την ανάγκη να καταθέτει το παιδί μια φορά για να μην επαναθυματοποιείται.

Δ. Βαρτζόπουλος: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων επιχειρησιακός βραχίονας του κοινωνικού κράτους

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι ο πραγματικός επιχειρησιακός βραχίονας του κοινωνικού κράτους σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και πρόσθεσε ότι αυτές φέρνουν σε επαφή τον πολίτη με το κράτος. Για τη συνεργασία με την ΙΑΣΙΣ έκανε λόγο για μια πρωτοποριακή πιλοτική δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι κινητές μονάδες θα προσπαθήσουν να τυποποιήσουν την επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, με το γονεακό κίνημα, τους συλλόγους, την ενορία και την τοπική κοινωνία ώστε τα περιστατικά να ανιχνεύονται γρήγορα και να παραπέμπονται εκεί όπου μπορεί να υπάρχει μια πιο ουσιαστική ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Υποδεχόμενος τους συμμετέχοντες στην ημερίδα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισήμανε ότι μια δημόσια διοίκηση που παλεύει να βρει τον κατάλληλο βηματισμό θα πρέπει να αντικαθιστά πολλές πρωτοβουλίες με την κοινωνία των πολιτών. Ανέφερε ότι στον Δήμο Θεσσαλονίκης τρεις δομές λειτουργούν με εθελοντές και γνωστοποίησε ότι τον Γενάρη θα ξεκινήσει να λειτουργεί η δομή για την νεανική παραβατικότητα και τη βία. Παράλληλα είπε ότι μια δομή για τη νεολαία ήδη χτίζεται και δύο κοινωνικά ιατρεία θα λειτουργήσουν τον επόμενο μήνα σε συνεργασία με διάφορες εθελοντικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου.

Από την πλευρά του, ο συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Νίκος Μπαλτάς επισήμανε ότι το φεστιβάλ Connected We Stand φέρνει κοντά την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. Για την προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον κοινωνικό τομέα μίλησε η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου ενώ ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλης Κούπκας, σημείωσε ότι με τον νέο νόμο για την ψυχική υγεία ξεκινά μια διαφορετική εποχή αφού μεταφέρεται το κέντρο βάρους από την ιδρυματική περίθαλψη στην κοινότητα.

Ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, σημείωσε ότι στον δήμο έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν μια σειρά από δομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν παιδιά, εφήβους, οικογένειες, εκπαιδευτικούς και οι περισσότερες αυτές υποστηρίζονται από το Κέντρο Πρόληψης του δήμου, την Πυξίδα, για την οποία υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της και μετά το 2027 που λήγουν οι σχετικές συμβάσεις των Κέντρων πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.

