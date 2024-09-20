Πορτογαλία: Yπό έλεγχο όλες οι φωτιές στη χώρα

H Πορτογαλία κατάφερε σήμερα να θέσει υπό έλεγχο όλες τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας τον θάνατο 7 ανθρώπων και μετατρέποντας σε στάχτη 1.000.000 στρέμματα βλάστησης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

«Όλα τα μέτωπα που εξακολουθούσαν και ήταν ενεργά χθες και σήμερα τα ξημερώματα τέθηκαν υπό έλεγχο», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της χώρας Αντρέ Φερνάντες.

Αν και η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχοπτώσεις συνέλαβαν στο σβήσιμο των πυρκαγιών, από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν τις επόμενες ημέρες κατολισθήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, προειδοποίησε ο ίδιος.

Από το Σάββατο, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν περισσότερα από χίλιες εστίες φωτιάς, με την αποπνικτική ζέστη και τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν να ενισχύουν τις φλόγες.

Δεκάδες από αυτές τις πυρκαγιές ξέσπασαν στην επαρχία Αβέιρο (βόρεια), όπου τέσσερα μέτωπα εξαπλώθηκαν σε μια περίμετρο 100 χιλιομέτρων και κατέστρεψαν περίπου 200.000 στρέμματα βλάστησης, σύμφωνα με μια εκτίμηση που δημοσίευσε χθες το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Copernicus.

Στο σύνολο της χώρας, η επιφάνεια που έχει καεί από τις πυρκαγιές από τις αρχές του έτους ανέρχεται πλέον σε περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 60% δασική γη, το 29% θαμνότοποι και το 11% γεωργικά εδάφη, βάσει των δεδομένων του Εθνικού Ινστιτούτου Διαφύλαξης της Φύσης και των Δασών (ICNF).

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ζημιών προκλήθηκε από τις πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας, καθώς οι καμένες εκτάσεις έως τα τέλη Αυγούστου μόλις που ξεπερνούσαν τα 100.000 στρέμματα.

Επομένως, ο απολογισμός του 2024 είναι ο βαρύτερος από τη μαύρη χρονιά του 2017, όταν η καμένες εκτάσεις έφθασαν τα 5.000.000 στρέμματα.

Οι πυρκαγιές του Ιουνίου και Οκτωβρίου του 2017 είχαν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων.

Σύμφωνα με έναν απολογισμό, οι πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 7 ανθρώπους, εκ των οποίων 4 πυροσβέστες και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 100 ανθρώπων, εκ των οποίων 14 σοβαρά.

Η κυβέρνηση κήρυξε την Παρασκευή ημέρα εθνικού πένθους και ευχαρίστησε τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο που έστειλαν περίπου 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

