Σύσκεψη Cobra στο Λονδίνο για τον Λίβανο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σύσκεψη της επιτροπής διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, γνωστής ως Cobra, διεξήχθη το πρωί στο Λονδίνο υπό τον υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι με αντικείμενο την κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Λάμι ήθελε να βεβαιωθεί πως η κυβέρνηση είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε παν ενδεχόμενο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι η βρετανική κυβέρνηση είχε ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία στις βάσεις της Κύπρου για την περίπτωση να χρειαστεί εκκένωση του Λιβάνου. Στο Ακρωτήρι είχαν σταλεί επίσης προληπτικά τουλάχιστον 100 γιατροί και νοσηλευτές από το βρετανικό NHS.

Ακόμα περισσότεροι στρατιώτες σε μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν στην περιοχή.

Πιστεύεται ότι αυτός ο βαθμός ετοιμότητας είχε χαλαρώσει τις τελευταίες εβδομάδες, αν και στην ανατολική Μεσόγειο ή στη γύρω περιοχή παραμένουν δύο πλοία του Βασιλικού Ναυτικού, το αντιτορπιλικό HMS Duncan και το αποβατικό RFA Cardigan Bay.

Η εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει ξανά αναβάθμιση της ετοιμότητας μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις, αν και κυβερνητική πηγή του Sky News τόνισε ότι η προετοιμασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι επίκειται κάποια επιχείρηση εκκένωσης.

Ο Ντέιβιντ Λάμι είχε ενημερώσει τη Βουλή των Κοινοτήτων πριν από το θερινό διάλειμμα πως περίπου 16.000 Βρετανοί υπήκοοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά από βραδινή συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε μέσω X τους Βρετανούς που είναι στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα τώρα που «υπάρχουν ακόμα εμπορικές επιλογές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.