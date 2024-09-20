Προκήρυξη για 1.592 θέσεις για ΑμεΑ στο δημόσιο

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 6Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 1.592 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 28 του ν. 4765/2021.

Πηγή: skai.gr

