Η έκπληξη της Κλαούντια στον Δημήτρη μπορεί να τον έκανε να νιώσει όμορφα δεν κίνησε όμως το ερωτικό του ενδιαφέρον.

Απόψε, τα κορίτσια συζητούν με τον Δημήτρη και προσπαθούν να καταλάβουν ποιο είναι το στυλ του, αφού τελικά ούτε με την Κλαούντια ένιωσε κάτι.

Δύο ζευγάρια βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση. Ο Γιώργος με τη Μαρίνα έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τη Σωτηρία και τον Νίκο με κάθε αφορμή.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το Power of Love η Κατερίνα Καραβάτου κάνει μία ανακοίνωση που φέρνει μεγάλη αναστάτωση…

Δείτε το trailer­­:

