Ουκρανία: Απαγορεύει σε στρατιωτικούς και αξιωματούχους το Telegram για ασφάλεια

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει στους στρατιωτικούς και αξιωματούχους να χρησιμοποιούν στις υπηρεσιακές συσκευές τους την πολύ δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram που ίδρυσε ο Ρώσος Πάβελ Ντούροφ, καθώς θεωρεί ότι ο ρωσικές μυστικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, στην αλληλογραφία των χρηστών της εφαρμογής.

«Αποφασίστηκε να απαγορευτεί η εγκατάσταση και η χρήση του Telegram στις επίσημες συσκευές κυβερνητικών αξιωματούχων, στρατιωτικού προσωπικού, εργαζομένων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και εταιρειών που λειτουργούν κρίσιμες υποδομές», αναφέρει το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Οι στρατιωτικοί «το χρησιμοποιούν συχνά για να συζητούν εμπιστευτικά θέματα εργασίας», δήλωσε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής ασφάλειας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Είναι μια μεγάλη πηγή διαρροής πληροφοριών επειδή το Telegram παραβιάζεται πολύ εύκολα» από τους Ρώσους, εξήγησε.

Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, το οποίο έλαβε την απόφαση, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας

Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι υπάρχουν «τεκμηριωμένες πληροφορίες» που δείχνουν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών «έχουν πρόσβαση στην προσωπική αλληλογραφία των χρηστών του Telegram, ακόμη και σε διαγραμμένα μηνύματα, καθώς και στα προσωπικά τους δεδομένα».

Εκπρόσωποι των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας μας διαβεβαίωσαν ότι το Telegram χρησιμοποιείται από τη Μόσχα «για κυβερνοεπιθέσεις, για διάδοση του fishing και κακόβουλων λογισμικών, για τον γεωγραφικό εντοπισμό των χρηστών, τη διόρθωση των πυραυλικών πληγμάτων και λοιπά», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας.

Ωστόσο, η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί και οι αξιωματούχοι και όχι για τις ιδιωτικές τους συσκευές.

Ο Πάβελ Ντούροφ, που ίδρυσε το 2013 την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και είναι διευθύνων σύμβουλος της, συνελήφθη στη Γαλλία τον Αύγουστο και κατηγορήθηκε για δημοσίευση παράνομου περιεχομένου στην εφαρμογή.

Ο 39χρονος Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι κάτοχος πολλών διαβατηρίων, μεταξύ των οποίων και ένα γαλλικό, δεν επιτρέπεται επί του παρόντος να εγκαταλείψει τη Γαλλία.

Η εφαρμογή έχει αναλάβει επισήμως τη δέσμευση να μην αποκαλύπτει ποτέ πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της. Χρησιμοποιείται ευρέως στη Ρωσία, την Ουκρανία και πολλές άλλες χώρες, τόσο για επίσημες όσο και για ιδιωτικές επικοινωνίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιεύει εκεί καθημερινά μηνύματα, όπως και οι υπουργοί του και οι διάφοροι κλάδοι του στρατού του.

Από ρωσικής πλευράς, χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Άμυνας, ανώτερους αξιωματούχους και φιλοπόλεμους bloggers, καθώς και από εκπροσώπους της εξόριστης αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.