Η προετοιμασία της Μελάνια για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο

Η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες κάνοντας προετοιμασία για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο.
Η Μελάνια μελετά εξωτερικές υποθέσεις και έχει προετοιμαστεί εντατικά μόνη της, ενώ συχνά συμμετείχε σε πολλά δείπνα με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς φιλοξενούσε επώνυμους VIP στο Μαρ-α-Λάγκο τους τελευταίους δύο μήνες.
Σύμφωνα με το CNN, η ίδια έχει κατανοήσει ότι ο ρόλος της έχει ευθύνες τις οποίες σε μεγάλο βαθμό αγνοούσε στην πρώτη θητεία του Τραμπ,
