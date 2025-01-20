Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η προετοιμασία της Μελάνια για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο

Πώς έχει προετοιμαστεί η Μελάνια για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο - Σε λίγες ώρες η στιγμή που ο Τραμπ θα ορκιστεί 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

Melania - Trump

Η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες κάνοντας προετοιμασία για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια μελετά εξωτερικές υποθέσεις και έχει προετοιμαστεί εντατικά μόνη της, ενώ συχνά συμμετείχε σε πολλά δείπνα με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς φιλοξενούσε επώνυμους VIP στο Μαρ-α-Λάγκο τους τελευταίους δύο μήνες.

Σύμφωνα με το CNN, η ίδια έχει κατανοήσει ότι ο ρόλος της έχει ευθύνες τις οποίες σε μεγάλο βαθμό αγνοούσε στην πρώτη θητεία του Τραμπ, 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ορκωμοσία Τραμπ ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark