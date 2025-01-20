Μπάιντεν: «Προληπτική χάρη» Φάουτσι και μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου

Προληπτική χάρη στον στρατηγό Μάρκ Μίλεϊ, τον δόκτορα Άντονι Φάουτσι, και σε μέλη του Κογκρέσου που χρημάτισαν στην επιτροπή διερεύνησης της εισβολής της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, εξέδωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν λίγες ώρες πριν παραδώσει την εξουσία στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απονομές χάρης, έρχονται τις τελευταίες ώρες της προεδρίας του, δεδομένου ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να τιμωρήσει όσους θεωρούσε ότι αντιστάθηκαν στην πρώτη του προεδρία.



«Το έθνος μας βασίζεται σε αφοσιωμένους, ανιδιοτελείς δημόσιους υπαλλήλους κάθε μέρα. Είναι το αίμα της δημοκρατίας μας», έγραψε σε δήλωσή του. «Ωστόσο, είναι ανησυχητικό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί συνεχείς απειλές και εκφοβισμούς επειδή εκτελούν πιστά τα καθήκοντά τους», συνέχισε.



Έσπευσε να σημειώσει ότι η απονομές χάριτος δεν υποδήλωναν ενοχή.



«Η έκδοση αυτή απονομών χάρης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναγνώριση ότι οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται σε οποιαδήποτε αδικοπραγία, ούτε η αποδοχή τους πρέπει να ερμηνεύεται εσφαλμένα ως παραδοχή ενοχής για οποιοδήποτε αδίκημα. Το έθνος μας οφείλει σε αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους ένα χρέος ευγνωμοσύνης για την ακούραστη δέσμευσή τους στη χώρα μας», υπογράμμισε.



Πηγή: skai.gr

