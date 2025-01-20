Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο αποκορύφωμα της πολιτικής ισχύος του, ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος των ΗΠΑ, για δεύτερη φορά.

Μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, ακουμπώντας το ένα χέρι στη Βίβλο που κληρονόμησε από τη μητέρα του, ύψωσε το άλλο για να ορκιστεί ενώπιον του αρχιδικαστή Τζον Ρόμπερτς ότι «θα προστατεύει το Σύνταγμα».

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που νίκησε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου είναι πλέον σε ηλικία 78 ετών, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει αναλάβει το αξίωμα.

Ο όρκος αυτός ολοκλήρωσε τη θεαματικότερη «επιστροφή» στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία: ενός πρώην προέδρου που δεν παραδέχτηκε ποτέ την ήττα του το 2020, που φώναζε «εκδίκηση» στους αντιπάλους του, που καταδικάστηκε σε ποινικό δικαστήριο, που γλίτωσε από δύο απόπειρες δολοφονίας.

Ο Τραμπ ορκίστηκε στο ίδιο μέρος όπου οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021, προσπαθώντας να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, που συμπλήρωσε μισό αιώνα στην πολιτική, οργάνωσε μια μετάβαση χωρίς συγκρούσεις, για τον άνθρωπο που δεν σταμάτησε λεπτό να τον γελοιοποιεί.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι» του είπε μάλιστα λίγο νωρίτερα, όταν ο Τραμπ με τη σύζυγό του, τη Μελάνια, πήγαν στον Λευκό Οίκο για μια τελευταία, εθιμοτυπική επίσκεψη προτού να εγκατασταθούν οι ίδιοι στο προεδρικό μέγαρο.

Πάντως, ο 82χρονος Μπάιντεν, φρόντισε, λίγα λεπτά πριν παραδώσει την εξουσία, να χορηγήσει προληπτικά χάρη σε μέλη της οικογένειάς του –μια πρωτοφανής ενέργεια– καθώς φοβάται ότι θα στοχοποιηθούν από τους Ρεπουμπλικάνους.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, που σνομπάρισε την ορκωμοσία του, ο 46ος πρόεδρος πήγε στο Καπιτώλιο, τον «Καθεδρικό» του αμερικανικού πολιτικού βίου. Στο πλευρό του, οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ου. Μπους, Μπαράκ Ομπάμα, οι πρώην αντιπρόεδροι, αλλά και οι δισεκατομμυριούχοι Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Τζεφ Μπέζος, όπως εξάλλου και ο πανταχού παρών πλέον Ίλον Μασκ.

Στο μεταξύ, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε και ο Τζέι Ντι Βανς, πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ηλικία μόλις 40 ετών, ο Τζ. Ντ. Βανς έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι στο παρελθόν επέκρινε τον Τραμπ, ο συντηρητικός γερουσιαστής του Οχάιο έκανε στροφή 180 μοιρών και έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα και της ιδεολογίας MAGA («Make America Great Again»).

Ο χρυσός αιώνας της Αμερικής ξεκινά, ήταν η φράση με την οποία ξεκίνησε την ομιλία του ο νέος πρόεδρος της Αμερικής. «Από αυτή την ημέρα η χώρα μας θα ευημερήσει. Θα αποτελούμε τον φόβο και δεν θα επιτρέψουμε να μας εκμεταλλεύονται» συνέχισε.

Ζωντανά η τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ

Η τελετή έλαβε χώρα σε κλειστό χώρο λόγω των επικίνδυνα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σήμερα στην Ουάσινγκτον.

Η λίστα καλεσμένων περιλάμβανε πολιτικούς ηγέτες, πρώην προέδρους και δισεκατομμυριούχους, συμπεριλαμβανομένων των Ίλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος.

Η σταρ της κάντρι μουσικής Κάρι Άντεργουντ ερμήνευσε το «America the Beautiful».

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να εκδώσει «περίπου 100» εκτελεστικά διατάγματα την πρώτη του ημέρα. Σχεδιάζει επίσης να δώσει χάρη στους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου την 1η ημέρα, σύμφωνα με πηγές του CNN.

