Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τη χθεσινή υποχώρηση με την προσοχή στραμμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.374,48 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδος 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.386,60 μονάδες (+0,59%) και κατώτερη τιμή στις 2.363,08 μονάδες (-0,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 326,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.664.682 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+6,54%), της Elvalhalcor (+4,55%), της ΕΥΔΑΠ (+2,89%), της Allwyn (+2,74%) και της Σαράντης (+1,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,87%), του ΟΛΠ (-1,61%) και της Aktor (-1,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.348.266 και 4.899.546 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 68,44 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 58,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Medicon (+10,57%) και Safe Bulkers (+10,53%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-7,53%) και Frigoglass (-3,97%).

Η μετοχή της Safe Bulkers

Ξεκίνησε σήμερα η παράλληλη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers.

Συγκεκριμένα εισήχθησαν 101.826.580 κοινές μετοχές στην Κύρια Αγορά με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 1 Ιουνίου 2026, ύψους 6,62 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 6,30 ευρώ με κέρδη σε ποσοστό 10,53%, ενώ διακινήθηκαν 117.056 μετοχές, συνολικής αξίας 749.142 ευρώ.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2200 -1,35%

ALLWYN:12,9400 +2,74%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4500 +0,53%

METLEN:41,5000 -0,86%

OPTIMA:10,5200 -1,13%

ΤΙΤΑΝ: 49,9200 -2,12%

ALPHA BANK: 3,9200 +0,26%

AEGEAN AIRLINES: 12,3800 -0,08%

VIOHALCO: 21,0000 +0,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,9600 -1,87%

ΔΑΑ:10,3100 +1,38%

ΔΕΗ: 21,4800 -0,37%

COCA COLA HBC:49,0000 +0,20%

ΕΛΠΕ: 10,3000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 5,2800 +4,55%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8400 +0,105

ΕΥΔΑΠ: 10,6800 +2,89%

EUROBANK: 3,9590 -0,80%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2300 +0,89%

MOTOR OIL: 39,4000 +6,54%

JUMBO: 23,1000 -0,77%

ΟΛΠ:39,7500 -1,61%

ΟΤΕ: 18,2000 +0,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,1120 -0,42%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,4600 +1,98%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

