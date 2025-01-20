Λογαριασμός
Ο Μπάιντεν αποχαιρετά τον Λευκό Οίκο με ένα βίντεο: «Αμερική, σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες αυτόν τον ιερό τόπο»

Με ένα ολογόλεπτο βίντεο με μερικές ξεχωριστές για τον ίδιο στιγμές, ο Τζο Μπάιντεν αποχαιρετά τον Λευκό Οίκο δίνοντας την σκυτάλη στον Ντόναλντ Τραμπ

Μπαιντεν Λευκός Οίκος

Μερικές ξεχωριστές στιγμές κατά την προεδρία του στον Λευκό Οίκο δημοσίευσε ο απερχόμενος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν σε ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Χ, λίγες ώρες προτού παραδώσει την προεδρία στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Για μένα, το Σπίτι του Λαού είχε πάντα ως στόχο να καλωσορίζει τους πάντες. Αμερική, σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες αυτόν τον ιερό τόπο. Μου άρεσε πολύ να ανοίγω τις πόρτες του Οβάλ Γραφείου πιο πλατιά από ποτέ τα τελευταία τέσσερα χρόνια», γράφει ο Τζο Μπάιντεν στη λεζάντα του βίντεο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο πέρασαν εξέχουσες προσωπικότητες ανάμεσά τους ο Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούμπο.

