Μερικές ξεχωριστές στιγμές κατά την προεδρία του στον Λευκό Οίκο δημοσίευσε ο απερχόμενος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν σε ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Χ, λίγες ώρες προτού παραδώσει την προεδρία στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Για μένα, το Σπίτι του Λαού είχε πάντα ως στόχο να καλωσορίζει τους πάντες. Αμερική, σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες αυτόν τον ιερό τόπο. Μου άρεσε πολύ να ανοίγω τις πόρτες του Οβάλ Γραφείου πιο πλατιά από ποτέ τα τελευταία τέσσερα χρόνια», γράφει ο Τζο Μπάιντεν στη λεζάντα του βίντεο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο πέρασαν εξέχουσες προσωπικότητες ανάμεσά τους ο Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούμπο.

For me, the People’s House has always been about welcoming everyone.



America, thank you for trusting me with this sacred place. I’ve loved opening the doors to the Oval Office wider than ever these past four years. pic.twitter.com/G3BmVqEEiY — President Biden (@POTUS) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

