Στάση αναμονής από την Κομισιόν για τις προθέσεις Τραμπ

Η στιγμή της αλήθειας έφτασε. Η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ απόψε στην Ουάσιγκτον θα δώσει την ευκαιρία στις Βρυξέλλες να μάθουν ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του για διάφορα ζητήματα με τα οποία έχει απειλήσει ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών. Ο 78χρονος Τραμπ έχει ήδη «απειλήσει» να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων, να καταλάβει τη Γροιλανδία, αλλά και να αποδεσμεύσει τις ΗΠΑ από τους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα.



Στο επίκεντρο της προσοχής της ΕΕ θα βρεθούν τα 100 πρώτα προεδρικά διατάγματα που αναμένεται να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θα αποτελέσουν το πρώτο «δείγμα γραφής» της πορείας που θα ακολουθήσει.

«Σιωπηλή» παραμένει η φον ντερ Λάιεν

Πάντως, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – που δεν προσεκλήθη στη σημερινή τελετή, όπως και κανένας επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών – έχει παραμείνει εντυπωσιακά «σιωπηλή» το τελευταίο διάστημα για τη συνολική στρατηγική που θα ακολουθήσει, σε περίπτωση που ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ υλοποιήσει τις απειλές του. Ήδη, ωστόσο, η Κομισιόν φέρεται να έχει προετοιμαστεί για διάφορα σενάρια, ειδικά σε ό,τι αφορά την επιβολή δασμών.



«Πρωταρχικός μας σκοπός με την επερχόμενη διοίκηση είναι να εμπλακούμε με εποικοδομητικό, θετικό τρόπο, προκειμένου να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεκτά αποτελέσματα» ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή, ενώ υπογράμμισε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια. «Εάν καταστεί απαραίτητο, θα υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντά μας, τις εταιρείες και τα κράτη-μέλη» προσέθεσε.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη προτείνει την αγορά περισσότερου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκειμένου να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η Κομισιόν δεν έχει τη νομική δυνατότητα απευθείας υπογραφής συγκεκριμένων συμφωνιών. Απαιτείται συνεργασία με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.



Στο μεταξύ, η ΕΕ ήδη επαναξιολογεί τις έρευνές της σε ό,τι αφορά τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, την ώρα που ιδιοκτήτες των εν λόγω εταιρειών ζητούν από τον Τραμπ να ασκήσει «πίεση» στις Βρυξέλλες προς όφελός τους.

Νέα μέτρα κατά της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης

Πάντως, σε ό,τι αφορά την ευθεία «παρέμβαση» του Ίλον Μασκ στις εσωτερικές ευρωπαϊκές υποθέσεις, η Κομισιόν προχώρησε την περασμένη Παρασκευή σε νέα μέτρα στο πλαίσιο σχετικής ξεχωριστής έρευνας για την πλατφόρμα X, για διασπορά παραπληροφόρησης και χειραγώγησης του δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη μέσω της ειδικής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). H Κομισιόν είχε δεχθεί αυξημένη πίεση το τελευταίο διάστημα από αρκετούς ευρωβουλευτές και κράτη-μέλη για τη λήψη αυστηρών μέτρων, καθώς ο Ίλον Μασκ θεωρείται ότι -μέσω της πλατφόρμας του Χ- χειραγωγεί τους αλγόριθμους για να υποστηρίξει την άκρα Δεξιά στην Ευρώπη.



Αγωνία για τα σχέδια Τραμπ για την Ουκρανία και τη συνοχή της ΕΕ



Την ίδια στιγμή, στις Βρυξέλλες θα παρακολουθούν με αγωνία και τα σχέδια Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία και εάν και κυρίως το πώς θα προχωρήσει με την υπόσχεσή του να δώσει τέλος στον πόλεμο εντός των επόμενων έξι μηνών.



Το βασικό διακύβευμα, όμως, είναι εάν θα παραμείνει τελικά ενωμένη η ΕΕ, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πρόθυμες για άμεση συνεργασία και προάσπιση των δικών τους συμφερόντων με τη νέα αμερικανική διοίκηση.

Οι «συμπάθειες» του Ντόναλντ Τραμπ

Αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη δείξει «συμπάθειες» σε συγκεκριμένους ηγέτες της ΕΕ τους οποίους και προσκάλεσε σήμερα, όπως την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν αλλά και τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος FPÖ της Αυστρίας Χέρμπερτ Κικλ. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός τελικά αποφάσισε να μην παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας, ενώ ο Χέρμπερτ Κικλ επέλεξε να παραμείνει στη Βιέννη για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης, που ενδεχομένως τον οδηγήσουν στην καγκελαρία.

