Οι πύραυλοι Tomahawk, τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να προμηθεύσει στην Ουκρανία, αποτελούν εδώ και δεκαετίες το όπλο επιλογής των Αμερικανών προέδρων που αναζητούν αποφασιστικές στρατιωτικές λύσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ένας πύραυλος με εξαιρετική ακρίβεια και με ισχυρή κεφαλή που μπορεί να πετάξει πάνω από 1.000 μίλια, ο Tomahawk μπορεί να φτάσει σε στόχους μέσα στη Ρωσία πολύ πιο μακριά από οποιοδήποτε άλλο όπλο που έχουν παράσχει οι ΗΠΑ στο Κίεβο μέχρι στιγμής.

Όπως σημειώνει η WSJ, το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην προμήθειά τους, αν ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει αν η παροχή αυτών των πυραύλων στην Ουκρανία θα οδηγήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα φέρει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ζητάει Tomahawks μαζί με άλλα όπλα, υποστηρίζοντας ότι η πρόσθετη παροχή ισχυρών όπλων θα αναγκάσει τον Πούτιν να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.

«Θέλουν να περάσουν στην επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Ουκρανία, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο. «Θα λάβω μια απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα».

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο και ο Αντρέι Γέρμακ, στενός σύμβουλος του Ζελένσκι, ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για να συναντηθούν με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής. Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν επίσης με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών του τομέα της άμυνας που ασχολούνται με την παραγωγή πυραύλων Tomahawk και άλλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των RTX και Lockheed Martin.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πύραυλοι κρουζ από μόνοι τους δεν είναι πιθανό να αλλάξουν την πορεία του πολέμου, εκτός εάν ο Λευκός Οίκος είναι διατεθειμένος να τους παράσχει σε μεγάλους όγκους και να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Ακόμα και τότε, οι Tomahawks θα μπορούσαν να είναι ευάλωτοι απέναντι στη ρωσική αεράμυνα.

Το Πεντάγωνο θα πρέπει επίσης να προμηθεύσει τους Ουκρανούς με εκτοξευτές εδάφους που μπορούν να εκτοξεύουν τους πυραύλους. Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως από πολεμικά πλοία και υποβρύχια στη θάλασσα. Ενώ το Πεντάγωνο και οι αμυντικές εταιρείες αναπτύσσουν μια σειρά εκτοξευτών εδάφους, τα συστήματα αυτά βρίσκονται σε έλλειψη, σημειώνει η WSJ.

Ένα μεγαλύτερο ζήτημα για τον Λευκό Οίκο είναι η εκτίμηση για το πώς θα αντιδράσει η Μόσχα σε μια τέτοια κλιμάκωση της αμερικανικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν προειδοποιήσει κατά της παροχής όπλων, υποσχόμενοι ότι θα λάβουν αδιευκρίνιστα μέτρα ως αντίδραση.

Ωστόσο, η εξάρτηση της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ όσον αφορά την εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος και τη συλλογή πληροφοριών θα εξασφάλιζε στον Ουάσιγκτον τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των πυραύλων, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο να τους χρησιμοποιήσει το Κίεβο εναντίον ευαίσθητων ρωσικών στόχων, κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει τη Μόσχα να κλιμακώσει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ή και πέραν αυτής.

«Η χρήση ενός συστήματος μακράς εμβέλειας είναι πολύπλοκη υπόθεση και οι Ουκρανοί θα χρειαστούν μεγάλη βοήθεια για τον προσδιορισμό στόχων, τον σχεδιασμό αποστολών και γενικότερα τη λειτουργία του όπλου», δήλωσε ο Τομ Καράκο, διευθυντής του Προγράμματος Άμυνας κατά των Πυραύλων στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν τον Ιούνιο πολυάριθμους πυραύλους Tomahawk από τη θάλασσα εναντίον ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης, ενώ τα όπλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί τακτικά και από άλλους Αμερικανούς προέδρους, μεταξύ των οποίων και ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος εκτόξευσε αυτούς τους πυραύλους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του 1993 στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν.

Αν και η κυβέρνηση Μπάιντεν προμήθευσε την Ουκρανία με Atacms, ποτέ δεν εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να προμηθεύσει Tomahawks, κυρίως λόγω της ανησυχίας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκ ωση του πολέμου. Οι πύραυλοι Atacms έχουν εμβέλεια περίπου 190 μιλίων, πολύ μικρότερη από τους Tomahawks.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση. «Εάν οι πύραυλοι Tomahawk μεταφερθούν στην Ουκρανία, αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες», προειδοποίησε την Κυριακή ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο παροχής όπλων, υπονοώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ότι θα το πράξει μόνο μετά από συνεννόηση με τον Πούτιν. Η απογοήτευση του Τραμπ έχει ενταθεί, καθώς ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις του Λευκού Οίκου για συνάντηση με τον Ζελένσκι και οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας έχουν αυξηθεί. Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετέφερε το μήνυμα του Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στις Βρυξέλλες με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. «Εάν δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τότε οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους μας, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν μικρό αριθμό εκτοξευτών Typhon εδάφους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση πυραύλων Tomahawk και έχουν μεγάλη ζήτηση στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κινεζικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Άλλοι εκτοξευτές εδάφους θα μπορούσαν να τροποποιηθούν για την εκτόξευση των Tomahawks, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου οχήματος εκτόξευσης κατασκευασμένου από την Oshkosh Defense. ΟιTomahawks μπορούν επίσης να εκτοξευθούν από το έδαφος από έναν εκτοξευτή Mk-41, ο οποίος συνήθως βρίσκεται σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά έχει τροποποιηθεί για χρήση στην ξηρά.

Η παράδοση και η εκπαίδευση θα μπορούσαν να διαρκέσουν μερικούς μήνες, αν ο Τραμπ δώσει το πράσινο φως, ανέφεραν αξιωματούχοι των ΗΠΑ σύμφωνα με τη WSJ.

Οι υποστηρικτές της αποστολής των Tomahawk υποστηρίζουν ότι αυτό θα ενίσχυε την ικανότητα της Ουκρανίας να χτυπήσει σημαντικούς ρωσικούς στόχους πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου, όπως αποθήκες καυσίμων, αεροπορικές βάσεις, εργοστάσια κατασκευής αρμάτων μάχης και ακόμη και το ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής drone που παράγει τα θανατηφόρα drone Shahed.

Η αποστολή των Tomahawk, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, θα μπορούσε να ενθαρρύνει άλλες δυτικές χώρες να παρέχουν περισσότερα συστήματα μακράς εμβέλειας.

Οι Βρετανοί έχουν προμηθεύσει το Κίεβο με Storm Shadow, έναν πύραυλο κρουζ που εκτοξεύεται από αέρος. Οι Γάλλοι έχουν προμηθεύσει τον Scalp, που είναι η δική τους παραλλαγή του πυραύλου. Το Βερολίνο δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής προθυμία να προσφέρει στην Ουκρανία τον σουηδο-γερμανικό πύραυλο κρουζ Taurus, ο οποίος έχει εμβέλεια 300 μιλίων.

Η Ουκρανία από τη μεριά της έχει αναπτύξει τους δικούς της πυραύλους κρουζ, συμπεριλαμβανομένου του Flamingo, και έχει χρησιμοποιήσει μερικούς εναντίον στόχων στη Ρωσία. Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η παραγωγή του Flamingo δεν θα αυξηθεί πριν από τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Η Ουκρανία έχει επίσης χρησιμοποιήσει εγχώρια κατασκευασμένα drone μακράς εμβέλειας για να χτυπήσει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Ωστόσο, τα drone κινούνται αργά, μπορούν να καταρριφθούν πιο εύκολα και μεταφέρουν μικρά εκρηκτικά φορτία.

Οι ΗΠΑ παρέχουν διακριτικά πληροφορίες για μήνες, προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία να στοχεύσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times. Η Wall Street Journal ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι ο Τραμπ ενέκρινε την παροχή πληροφοριών από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες για τέτοιου είδους μακροπρόθεσμες επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

