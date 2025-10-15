Λογαριασμός
Η Μόσχα κοροϊδεύει τον Ζαλένσκι: Τον δείχνει να κρατά πύραυλο Tomahawk και να κλαίει

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε μια «πειραγμένη», πιθανότατα από AI, εικόνα που δείχνει τον Ζελένσκι να κλαίει κρατώντας έναν πύραυλο Tomahawk

Ρωσία: Ανήρτησε εικόνα με τον Ζελένσκι να κρατά πύραυλο Tomahawk

Το καθεστώς του Κιέβου προετοιμάζει ανοιχτά τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υποστήριξε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε «ειδικές επιχειρήσεις» της SBU (στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) που διαμορφώνονται γύρω από την πιθανή παράδοση αμερικανικών πυραύλωνν (μεγάλου βεληνεκούς) Tomahawk.

Οι προσπάθειες χρήσης της απειλής της τρομοκρατίας είναι απαράδεκτες, τόνισε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο, της επίθεσης στον Ουκρανό πρόεδρο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε μια «πειραγμένη», πιθανότατα από AI, εικόνα που δείχνει τον Ζελένσκι να κλαίει κρατώντας έναν πύραυλο Tomahawk. Το Κίεβο επιδιώκει από τις ΗΠΑ την απόκτηση των πυραυλικών συστημάτων. 

