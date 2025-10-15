Το καθεστώς του Κιέβου προετοιμάζει ανοιχτά τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υποστήριξε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε «ειδικές επιχειρήσεις» της SBU (στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) που διαμορφώνονται γύρω από την πιθανή παράδοση αμερικανικών πυραύλωνν (μεγάλου βεληνεκούς) Tomahawk.

Οι προσπάθειες χρήσης της απειλής της τρομοκρατίας είναι απαράδεκτες, τόνισε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο, της επίθεσης στον Ουκρανό πρόεδρο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε μια «πειραγμένη», πιθανότατα από AI, εικόνα που δείχνει τον Ζελένσκι να κλαίει κρατώντας έναν πύραυλο Tomahawk. Το Κίεβο επιδιώκει από τις ΗΠΑ την απόκτηση των πυραυλικών συστημάτων.

💬 #Zakharova: The Kiev regime openly prepares terrorist attacks against Russia.



Zelensky approved SBU "special operations" shaped around the possible delivery of US Tomahawk missiles.



❗️ Attempts to use the threat of terror are unacceptable. pic.twitter.com/OxBk05feZn — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 15, 2025

