Ισραήλ: Προειδοποιεί ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Γάζας θα μπορούσε να καθυστερήσει

Το Ισραήλ προειδοποίησε την Τετάρτη την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς δεν κάνει ό,τι χρειάζεται για να ανακτήσει τις σορούς των νεκρών Ισραηλινών ομήρων και ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση μέχρι να αλλάξει αυτό, δηλώνουν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η συμφωνία ορίζει ότι η Χαμάς πρέπει να καταβάλει «μέγιστη προσπάθεια» για να επιστρέψει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων συνολικά, μεταξύ των οποίων δύο Αμερικανοί πολίτες. Το Ισραήλ επιμένει ότι η Χαμάς δεν τηρεί αυτούς τους όρους.

Μια άμεση κρίση αποφεύχθηκε τις τελευταίες 24 ώρες όταν η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς τριών ομήρων την Τρίτη και άλλων δύο την Τετάρτη, ανεβάζοντας το σύνολο σε εννέα από τους 28.

Αφού η Χαμάς επέστρεψε αυτές τις σορούς, το Ισραήλ απέσυρε τις απειλές να μειώσει στο μισό τον αριθμό των φορτηγών βοήθειας που επιτρέπονται στη Γάζα και να διατηρήσει κλειστό το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.

Αλλά η Χαμάς τώρα λέει ότι δεν έχει επιπλέον σορούς να επιστρέψει και ότι η ανάκτηση περισσότερων θα απαιτήσει «προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι ένας μικρός αριθμός σορών θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί, αλλά ισχυρίζονται ότι μεταξύ 15 και 20 θα μπορούσαν να επιστραφούν γρήγορα.

Σημείο τριβής: Οι ΗΠΑ θέλουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση της συμφωνίας, αντιμετωπίζοντας ευαίσθητα ζητήματα όπως το ποιος θα κυβερνά τη Γάζα και θα παρέχει ασφάλεια. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση χωρίς πρόοδο στο θέμα των λειψάνων των ομήρων.

Η Ινμπάρ Χάιμαν και ο Μουχαμάντ αλ Ατρές – Οι σοροί τους επιστράφηκαν την Τετάρτη

Τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία ανησυχούν ότι στοιχεία εντός της κυβέρνησης Νετανιάχου - ιδιαίτερα οι υπερεθνικιστές υπουργοί Μπετζαλέλ Σμότριχ και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ - θα χρησιμοποιήσουν το ζήτημα των σορών των ομήρων για να υπονομεύσουν τη συμφωνία (στην οποία αντιτίθενται) και να πιέσουν για την επανέναρξη του πολέμου.

«Η Χαμάς θα επιστρέψει όλες τις σορούς, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταρρεύσει η συμφωνία», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Την Τετάρτη, ο Ισραηλινός υπουργός στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ μίλησε με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι καθυστερεί τις επιστροφές, δήλωσαν οι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ νέες πληροφορίες που δείχνουν ότι η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερες από τις σορούς από ό,τι ισχυρίζεται.

«Δεν βλέπουμε τη Χαμάς να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια σχετικά με τις σορούς. Γνωρίζουμε ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα και δεν νομίζουμε ότι κάποιος πρέπει να τους κάνει εκπτώσεις», ξεκαθάρισε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ δήλωσαν ότι ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είπαν στον Ντέρμερ ότι το Ισραήλ θα πρέπει να δώσει στις ΗΠΑ όλες τις πληροφορίες που έχει σχετικά με τις πιθανές τοποθεσίες των σορών, ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να «προκαλέσουν» τη Χαμάς να «κάνει περισσότερα για να βρει περισσότερες σορούς».

Πάντως, σε ενημέρωση με δημοσιογράφους, οι Αμερικανοί σύμβουλοι δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι η Χαμάς έχει παραβιάσει ακόμη τη συμφωνία σχετικά με τις σορούς των ομήρων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι η Χαμάς αναζητά τις σορούς. «Είναι μια πολύ φρικτή διαδικασία. Σκάβουν. Υπάρχουν περιοχές όπου σκάβουν και βρίσκουν πολλά πτώματα και πρέπει να τα διαχωρίσουν. Μερικά από τα πτώματα βρίσκονται εκεί για πολύ καιρό. Μερικά είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια, μερικά βρίσκονται σε σήραγγες», είπε.

Οι σύμβουλοι είπαν ότι είναι αλήθεια ότι για μια τέτοια προσπάθεια έρευνας χρειάζεται βαρύς εξοπλισμός που δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή στη Γάζα. «Είναι σχεδόν αδύνατο για τη Χαμάς να φτάσει σε όλους τους νεκρούς ομήρους», παρατήρησε ένας από αυτούς.

Ο σύμβουλος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να προσφέρουν ανταμοιβές για τους Παλαιστίνιους που έχουν πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στις σορούς των ομήρων και ότι η Τουρκία και άλλες κυβερνήσεις θα στείλουν εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στη διαδικασία ανάκτησης.

Το Ισραήλ δήλωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι έχει δεσμευτεί να προχωρήσει προς τη δεύτερη φάση της συμφωνίας — η οποία καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία και το Ισραήλ να επεκτείνει την αποχώρησή του από τη Γάζα, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Αλλά οι αξιωματούχοι τονίζουν επίσης ότι η μετάβαση στη δεύτερη φάση θα είναι ταχύτερη εάν τα πτώματα επιστραφούν γρήγορα.

Η διαπραγμάτευση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί, αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη βία και θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει στην επανέναρξη του πολέμου.

«Η Χαμάς να εκπληρώσει τη συμφωνία»

Η ανακοίνωση των IDF για την επιστροφή των δύο σορών την Τετάρτη

Εκπρόσωποι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του Λοχία Μουχαμάντ αλ Ατρές ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν επιστραφεί για ταφή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις πληροφορίες που διαθέτει ο Ισραηλινός Αμυντικός Δυναμικός:

Η Ινμπάρ Χάιμαν, 27 ετών, δολοφονήθηκε από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της Σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα. Η Ινμπάρ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova και ο θάνατός της ανακοινώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2023. Αφήνει πίσω της τους γονείς και τον αδελφό της.

Ο Λοχίας Μουχαμάντ αλ Ατρές, 39 ετών, από τη Σάουα, υπηρετούσε ως ιχνηλάτης στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Έπεσε νεκρός κατά τη Σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και η σορός του μεταφέρθηκε από τη Χαμάς στη Γάζα. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 24 Ιουνίου 2024 και αφήνει πίσω του τους γονείς, τα αδέλφια του, τις δύο συζύγους του και τα 13 παιδιά του.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή όλων των ομήρων στις οικογένειές τους για μια σωστή και αξιοπρεπή ταφή.

Η Χαμάς υποχρεούται να εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που της αναλογεί και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των ομήρων στις οικογένειές τους και για μια αξιοπρεπή ταφή.

