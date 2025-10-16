Η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμη σορούς στο Ισραήλ - «Ψάχνουν, σκάβουν», λέει ο Τραμπ

Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ακόμη ομήρων την Τετάρτη, όπως ανέφεραν οι IDF, σημειώνοντας ωστόσο πως χρειάζεται χρόνος και μέσα για την ανάκτηση των σορών των υπόλοιπων ομήρων.

«Η αντίσταση συμμορφώθηκε με τη συμφωνία και παρέδωσε όλους τους ζωντανούς κρατούμενους και τα πτώματα που μπόρεσε να βρει. Για την αναζήτηση και την ανάκτηση των υπόλοιπων πτωμάτων απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες και εξειδικευμένος εξοπλισμός. Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να κλείσουμε αυτό το θέμα», ανέφερε η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς σε δήλωση την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την ανάκτηση των λειψάνων των ομήρων σε συνάντηση με δημοσιογράφους, την Τετάρτη, σύμφωνα με το NBC, λέγοντας: «Ψάχνουν, σίγουρα ψάχνουν. Έτσι, έχουμε όλους τους ζωντανούς ομήρους πίσω. Σήμερα επιστρέφουν μερικοί ακόμα. Είναι μια φρικτή διαδικασία», είπε. «Σχεδόν δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, αλλά σκάβουν. Πραγματικά σκάβουν. Υπάρχουν περιοχές όπου σκάβουν και βρίσκουν πολλά πτώματα, και μετά πρέπει να τα διαχωρίσουν», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι IDF ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, αφού παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού το βράδυ της Τετάρτης, και θα ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Σε προηγούμενη ανάρτηση, οι IDF προειδοποίησαν πως: «Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί καθώς η Χαμάς παρέδωσε τα -επιβεβαιωμένα- λείψανα μόνο 7 από τους 28 νεκρούς ομήρους, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, καθώς οι δύο σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ την Τρίτη, μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης, αποδείχθηκε πως δεν ανήκε σε Ισραηλινό όμηρο.

Πηγή: skai.gr

