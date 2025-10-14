Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες συζήτησαν την πώληση πυραύλων Tomahawk και τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκινά μια εβδομάδα επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σκοπεύει να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα στείλει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, αν δεν σταματήσει τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

