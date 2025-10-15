Το ΝΑΤΟ υπόσχεται «δύναμη πυρός» για την Ουκρανία - «Διμερές ζήτημα» οι Tomahawk

«Δύναμη πυρός έρχεται για την Ουκρανία», αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από τις Βρυξέλλες, καθώς το ΝΑΤΟ σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Μόσχα μετά τις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «δύναμη πυρός» κατευθύνεται προς την Ουκρανία μέσω των αγορών αμερικανικών όπλων από ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτό περιλαμβάνει και τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Tomahawk.

«Δύναμη πυρός, αυτό είναι που έρχεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Συμμαχίας συναντώνται στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι «δεσμεύσεις» που έχουν αναλάβει οι ευρωπαϊκές χώρες σύντομα θα μετατραπούν σε πραγματική ισχύ για την Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι οι αγορές όπλων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), μέσω της οποίας έχουν ήδη δεσμευθεί 2 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικό εξοπλισμό της Ουκρανίας, με επιπλέον χρηματοδότηση να αναμένεται από χώρες του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

Η Ουκρανία επιδιώκει να συμπεριληφθούν οι εξελιγμένοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στις ευρωπαϊκές προμήθειες μέσω αυτού του μηχανισμού, αλλά η απόφαση επ’ αυτού εναπόκειται στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να πιέσει για πρόσβαση στους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα επέτρεπαν στο Κίεβο να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα έθεταν ακόμα και τη Μόσχα εντός βεληνεκούς, κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να παραχωρήσει στην Ουκρανία τους Tomahawk, καθώς η στάση του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο μεταβάλλεται.

Αν και οι πύραυλοι αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα στη συζήτηση για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, το θέμα δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα των συνομιλιών στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

«Πρόκειται για διμερές ζήτημα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφερόμενος στις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ έχουν ήδη δεσμευθεί να στείλουν περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία, με τη Βρετανία να ανακοινώνει την αποστολή 100.000 drones και την Ολλανδία να χορηγεί 90 εκατομμύρια ευρώ (104 εκατ. δολάρια) για να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή της Ουκρανίας.

Οι πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου διαφόρων χωρών του ΝΑΤΟ, με πιο σοβαρό περιστατικό αυτό του περασμένου μήνα, όταν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτα ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία, έχουν επικεντρώσει την προσοχή της Ευρώπης στο πώς θα αντιδράσει η ήπειρος.

«Αν το ΝΑΤΟ απειληθεί, θα δράσουμε και πρέπει να απαντήσουμε στην κλιμάκωση του (Πούτιν) με τη δική μας ισχύ», δήλωσε την Τετάρτη ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Ο Χίλι ανακοίνωσε ότι βρετανικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον πολωνικό εναέριο χώρο έως το τέλος του έτους, χαρακτηρίζοντας τις ρωσικές παραβιάσεις «ανεύθυνες, επικίνδυνες και απολύτως απαράδεκτες».

Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική λύση από τα μαχητικά αεροσκάφη για να αποτρέψει τη Ρωσία.

«Ήμουν πολύ περήφανος που τα ολλανδικά F-35 κατάφεραν να καταρρίψουν μερικά drones Shahed στην Πολωνία», είπε ο Μπρέκελμανς, αναφερόμενος στα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη, που συγκαταλέγονται στα πιο προηγμένα όπλα του ΝΑΤΟ.

«Αλλά, φυσικά, πρέπει κι εμείς να μάθουμε από αυτό. Τα F-35 δεν είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να καταρρίψουμε drones, και πρέπει να βρούμε πολύ πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να το κάνουμε», πρόσθεσε.

«Η ρωσική απειλή επεκτείνεται όλο και περισσότερο σε χώρες του ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Ως απάντηση στην απειλή, ο Λετονός υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρούντς δήλωσε ότι είναι “ζωτικής σημασίας” για την Ουκρανία να έχει εξοπλισμό ικανό να πλήττει στόχους στη Ρωσία.

«Καθώς η Ρωσία βομβαρδίζει κάθε λογής πολιτική υποδομή και σκοτώνει αμάχους, για την Ουκρανία είναι επίσης νόμιμο δικαίωμα να πλήττει στρατιωτικούς στόχους (στη Ρωσία), διότι αυτό συνιστά αυτοάμυνα», είπε.

Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που προβάλλει το ΝΑΤΟ, ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε κάθε σενάριο, θα είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να χτυπήσουμε με βαθιά πλήγματα», συνέχισε ο Άντρις Σπρούντς.

«Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επίσης σημαντικό μέρος για την ουκρανική άμυνα και την αποτροπή: Μην πλήξετε τους στόχους μας, γιατί μπορούμε να σας απαντήσουμε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Αντί Χάκκανεν, προειδοποίησε ότι ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί κίνδυνο για την Ευρώπη.

«Η Ρωσία ενισχύει πραγματικά τις στρατιωτικές της δυνάμεις για τη δεύτερη φάση μιας πιθανής νέας επιθετικότητας… υπάρχουν πραγματικές απειλές για το ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε.

Ο Χάκκανεν επεσήμανε τον εκσυγχρονισμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και τη συγκέντρωση στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Φινλανδίας ως σαφή σημάδια για τις προθέσεις της Μόσχας.



