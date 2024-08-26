Τις δύσκολες στιγμές που έζησε στη διάρκεια των 246 ημερών της αιχμαλωσίας της από τη Χαμάς στη Γάζα θέλησε να αφήσει πίσω της η διασωθείσα όμηρος Νόα Αργκαμάνι, η οποία συμμετείχε στη γιορτή «Επιστροφή στη Ζωή».

Η 26χρονη που σώθηκε από την αιχμαλωσία μετά από ισραηλινή επέμβαση μίλησε με συγκίνηση για την ανάγκη να «εκτιμάμε κάθε μέρα», στέλνοντας το μήνυμα ταυτόχρονα ότι «πρέπει να γιορτάζουμε κάθε στιγμή».

Η Νοα χόρεψε στους ώμους φίλων της, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της Yaakov αφού και οι δύο άφησαν πίσω τους τις στιγμές αγωνίας που πέρασαν.

Η εικόνα της Nόα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από μέλη της Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Nova έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο φίλος της Avinatan Or παραμένει όμηρος της Χαμάς.

Η Νόα διασώθηκε τον Ιούνιο λίγο πριν η μητέρα της, Λιόρα, 61 ετών, πεθάνει από καρκίνο στον εγκέφαλο .

Εργάζεται πλέον σκληρά για την επιστροφή και των υπόλοιπων ομήρων ενώ αυτή την εβδομάδα μίλησε στη συνάντηση της G7 στο Τόκιο. Αποκάλυψε πώς φοβόταν ότι κάθε βράδυ κατά την αιχμαλωσία της «θα ήταν το τελευταίος της».

«Είναι θαύμα που είμαι εδώ», είπε. «Ο Avinatan, ο φίλος μου, είναι ακόμα εκεί και πρέπει να τους φέρουμε πίσω πριν να είναι πολύ αργά», είπε.

Η Νόα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το αν ήταν η κατάλληλη στιγμή για πάρτι ενώ περισσότεροι από εκατό όμηροι κρατούνταν ακόμη στη Γάζα, είπε ότι «246 μέρες περίμενα αυτή τη στιγμή».

«Δεν είναι ιδανικό να κάνουμε αυτό το πάρτι ενώ υπάρχει ακόμη πόλεμος, με τους στρατιώτες μας να βρίσκονται ακόμα στο πεδίο της μάχης και 109 ομήρους ακόμα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου μου που μας λείπει πολύ».

«Πρέπει να εκτιμούμε κάθε μέρα αυτής της ζωής και πρέπει να γιορτάζουμε κάθε στιγμή που είμαστε εδώ. Πρέπει να γιορτάζουμε όλη την ώρα», είπε στο πλήθος.



Πηγή: skai.gr

