Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ με κεντρικό αίτημα να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να επιστρέψουν δεκάδες όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε χθες βράδυ στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Haaretz.

Ομιλητής στη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, θείος του οποίου κρατείται όμηρος, τόνισε πως «η πίεση που ασκεί ο στρατός στη Χαμάς θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους ομήρων».

Μητέρα άλλου ομήρου μίλησε στο πλήθος περί «τελευταίας ευκαιρίας να κλειστεί συμφωνία για να σωθούν ζωές».

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα, στην Μπεερσέμπα και στην Καισάρεια, μπροστά σε βίλα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο.

Την Πέμπτη αναμένεται να επαναληφθούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές, έπειτα από πρόσκληση των χωρών που μεσολαβούν —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ—, είτε στη Ντόχα, ή στο Κάιρο, με φόντο τον νέο πολυαίμακτο βομβαρδισμό σε σχολείο χθες το πρωί, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε κάπου 100 ανθρώπους, καθώς και τις ανησυχίες περί ανάφλεξης όλης της περιοχής.

Ο πόλεμος είχε έναυσμα την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 39 πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.790 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε χθες από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

