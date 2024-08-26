Μαδέρα: Σε πλήρη έλεγχο η φωτιά - Δεν προκάλεσε θύματα και σημαντικές ζημιές

Η μεγάλη πυρκαγιά που μαινόταν επί δώδεκα ημέρες στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας, κατακαίοντας περίπου 50.000 στρέμματα βλάστησης χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σημαντικές ζημιές, έχει "τεθεί πλήρως υπό έλεγχο", όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

"Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε σε αυτό το στάδιο ότι έχει κατασβεστεί, επειδή η πυρκαγιά ήταν πολύ μεγάλη και μπορεί να υπάρχουν ακόμη καυτά σημεία", όμως "έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο", ανέφερε ο πρόεδρος της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Αντόνιο Νούνες, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Η πυρκαγιά επιβραδύνθηκε σημαντικά χάρη στην επέμβαση δύο ισπανικών πυροσβεστικών αεροσκαφών, που έφθασαν για να ενισχύσουν τις εγχώριες δυνάμεις την Πέμπτη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας τον οποίο ενεργοποίησε η Πορτογαλία.

Προχθές, Σάββατο, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Μιγκέλ Αλμπουκέρκι, είχε ανακοινώσει πως τα ενεργά μέτωπα είχαν "περιοριστεί σημαντικά".

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 14 Αυγούστου στην κοινότητα Χιμπέιρα Μπράβα και εξαπλώθηκε στις γειτονικές Κάμαρα ντε Λόμπους και Πούντα ντο Σολ, στα νότια παράλια του νησιού, δυτικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Φουνσάλ.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Κοπέρνικος (Copernicus) (EMS), η πυρκαγιά κατέκαψε μια επιφάνεια 50.450 στρεμμάτων προτού καμφθεί φθάνοντας στην κορυφή των βουνών στο κέντρο του νησιού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά δεν προκάλεσε θύματα και κανένα σπίτι δεν καταστράφηκε.

Η έκταση που έχει καεί αποτελείτο κυρίως από "θάμνους και δασώδη βλάστηση χωρίς μεγάλη αξία", και η καρδιά του δαφνοδάσους της Μαδέρα, που περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, δεν επηρεάστηκε, διευκρίνισε στο AFP ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δασών και Διατήρησης της Φύσης της Μαδέρα, Μανουέλ Φιλίπε.

Με το προσωνύμιο "μαργαριτάρι του Ατλαντικού", 500 χιλιόμετρα από τις ακτές του Μαρόκου, η Μαδέρα φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες που προσελκύονται από τα ηφαιστειακά τοπία και το ήπιο κλίμα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

