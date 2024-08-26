Λογαριασμός
Ρωσία: Έκρηξη στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Gazprom - Ένας νεκρός και έξι τραυματίες - Δείτε βίντεο

 Το διυλιστήριο που βρίσκεται στην πόλη Ομσκ πρόκειται για το μεγαλύτερο της Ρωσίας 

UPDATE: 18:36
Ρωσία_διυλιστήριο

Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο ιδιοκτησίας του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom στη ρωσική πόλη Ομσκ της Ρωσίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργαζόμενος και άλλοι έξι να τραυματιστούν, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά και τα σχέδια παραγωγής δεν έχουν επηρεαστεί.

"Η φωτιά στο διυλιστήριο του Ομσκ είναι υπό έλεγχο. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας του εργοστασίου εντόπισε πυρκαγιά σε τεχνολογικό εξοπλισμό... Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά", ανέφερε στην ανακοίνωσή του το διυλιστήριο που είναι το μεγαλύτερο της Ρωσίας.

Ο Vitaly Khotsenko, ο τοπικός κυβερνήτης, δήλωσε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι επτά άτομα νοσηλεύτηκαν, με έναν από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

Στην ανακοίνωση του διυλιστηρίου, που ελέγχεται από την Gazprom, αναφέρεται ότι η φωτιά δεν θα επηρεάσει το σχέδιο παραγωγής του, το οποίο θα είναι σε θέση να παραδώσει χάρη στην πρόσθετη παραγωγική ικανότητα.

Ορισμένες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τεράστιες εκρήξεις που ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες της πόλης της δυτικής Σιβηρίας, που βρίσκεται περίπου 2.700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει σαφής. Πολλά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν γίνει στόχος επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το διυλιστήριο του Ομσκ επεξεργάστηκε περισσότερους από 21 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (420.000 βαρέλια την ημέρα) αργού πετρελαίου το 2022.
 

