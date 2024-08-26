Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο ιδιοκτησίας του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom στη ρωσική πόλη Ομσκ της Ρωσίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργαζόμενος και άλλοι έξι να τραυματιστούν, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά και τα σχέδια παραγωγής δεν έχουν επηρεαστεί.

More videos are appearing regarding the smoldering Gazpromneft oil refinery in Omsk, Russia.



This refinery is the largest refinery in Russia and in operation since 1955. It produces 50 different types of oil products. pic.twitter.com/QFfSbFE9V1 — (((Tendar))) (@Tendar) August 26, 2024

"Η φωτιά στο διυλιστήριο του Ομσκ είναι υπό έλεγχο. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας του εργοστασίου εντόπισε πυρκαγιά σε τεχνολογικό εξοπλισμό... Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά", ανέφερε στην ανακοίνωσή του το διυλιστήριο που είναι το μεγαλύτερο της Ρωσίας.

A powerful explosion occurred at the Gazpromneft oil refinery in Omsk, #Russia. The facility is burning, — Russian media pic.twitter.com/CpOJMIre4A — The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) August 26, 2024

Ο Vitaly Khotsenko, ο τοπικός κυβερνήτης, δήλωσε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι επτά άτομα νοσηλεύτηκαν, με έναν από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

Στην ανακοίνωση του διυλιστηρίου, που ελέγχεται από την Gazprom, αναφέρεται ότι η φωτιά δεν θα επηρεάσει το σχέδιο παραγωγής του, το οποίο θα είναι σε θέση να παραδώσει χάρη στην πρόσθετη παραγωγική ικανότητα.

In Russia's Omsk, the AVT-11 unit of the oil refinery is currently on fire, with the blaze covering 1,000 square meters. This unit is crucial for separating crude oil into fractions for further processing.



Earlier, an explosion occurred at the site. pic.twitter.com/J2jYdqa6Q4 — KyivPost (@KyivPost) August 26, 2024

Ορισμένες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τεράστιες εκρήξεις που ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες της πόλης της δυτικής Σιβηρίας, που βρίσκεται περίπου 2.700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει σαφής. Πολλά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν γίνει στόχος επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το διυλιστήριο του Ομσκ επεξεργάστηκε περισσότερους από 21 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (420.000 βαρέλια την ημέρα) αργού πετρελαίου το 2022.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.