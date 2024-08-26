Αίγυπτος: Δεν δέχεται την παρουσία ισραηλινού στρατού στα σύνορά με τη Γάζα

Η Αίγυπτος επανάλαβε σήμερα ότι δεν θα αποδεχθεί την παρουσία ισραηλινών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων της με τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Qahera News Tv, που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Αίγυπτος είναι μεσολαβήτρια χώρα στις προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με μια υψηλόβαθμη πηγή, την οποία επικαλείται το κανάλι, το Κάιρο διαμήνυσε «σε όλες τις πλευρές» ότι δεν θα δεχθεί την ισραηλινή παρουσία στον αποκαλούμενο Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια στενή λωρίδα γης μήκους 14,5 χιλιομέτρων στα νότια σύνορα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

