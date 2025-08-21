Η Νιγηρία απέλασε 50 Κινέζους υπηκόους και έναν Τυνήσιο που καταδικάστηκαν για τρομοκρατία και απάτες στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο μια επιχείρησης καταστολής δικτύων κυβερνοεγκλήματος που διαχειρίζονται ξένοι, ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας.

Από τότε που ελήφθησαν αυστηρά μέτρα στις 15 Αυγούστου από την Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), σε συνεργασία με την υπηρεσία μετανάστευσης, έχουν απελαθεί 102 άνθρωποι, ανάφερε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της εν λόγω επιτροπής Ντέλε Ογιεγουάλε.

Ο Τυνήσιος και οι Κινέζοι υπήκοοι ήταν μεταξύ των 200 ξένων υπηκόων που συνελήφθησαν στο Λάγος, την εμπορική πρωτεύουσα της Νιγηρίας , κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, δήλωσε ο Ογιεγουάλε.

Προς τα τέλη του περασμένου έτους, η Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC) συνέλαβε σχεδόν 800 άτομα σε ένα κτίριο στο Λάγος που πιστεύεται ότι ήταν ένας κόμβος απατεώνων που δελέαζαν τα θύματα με προσφορές για ερωτικές σχέσεις και στη συνέχεια τους ασκούσαν πιέσεις να παραδώσουν μετρητά για ψεύτικες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.